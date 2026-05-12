Här är prislappen för Visby/Romas renovering

Visby/Roma går en kamp mot klockan för att hinna renovera sin ishall inför säsongen i Hockeyallsvenskan. Nu har dess kostnad presenterats av regionen.

Visby/Roma tvingas renovera sin ishall för en kostnad av 14 miljoner kronor. Foto: Bildbyrån (montage).

Glädjen på Gotland var enorm efter att Visby/Roma, i slutet av april, säkrat uppflyttning till Hockeyallsvenskan. Men innan firandet lagt sig lyftes det faktum att ishallen just nu inte håller för spel i ligan.

– Jag fick en lista igår som var ganska lång där ser jag mycket arbete som måste göras om de ska klara av att spela i Hockeyallsvenskan, sa Erik Ryman i en intervju med hockeysverige.se.

Liga-sportchefen menade att Visby/Roma inte var i närheten av kraven för en ”arena”, vilket skiljer sig mot en så kallad förbundshall, och berättade att man redan haft dispenser för spel i Hockeyettan. Därefter följde en inspektion av Svenska Ishockeyförbundet där ersättandet av sargen lyftes som det viktigaste på listan. Mötet beskrevs som positivt och plötsligt var det snarare tidsaspekten som blev den stora utmaningen.

På det mötet var inte kostnadsfrågan uppe på agendan, men nu kommer en siffra.

Förslaget: Investering på 14 miljoner kronor

I ett pressmeddelande från Region Gotland, under tisdagen, föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att ishallen ska renoveras – genom en investering på 14 miljoner kronor.

Förslaget går till regionstyrelsen för beslut 15-16 juni och man uppger även att det hela ska ”finansieras genom ianspråktagande av eget kapital”. När Vimmerby gick igenom en likande process efter sin uppflyttning till ligan slutade notan på runt 7 miljoner kronor. Samtidigt skriver man att ”kostnaderna ligger på en rimlig nivå jämfört med liknande satsningar i andra delar av landet.”

Till det hela hör även att Visby/Roma ser ut att ersätta anläggningen med en ny ishall på sikt. Den hinner dock inte bli klar till starten på Hockeyallsvenska säsongen 2026/27.

– Det är fantastiskt att Roma Hockey lyckats så bra. För Region Gotland och föreningen behöver vi nu se till att ishallen lever upp till de krav som ställs för den nya nivån. Det finns utrymme i avsatta medel för investeringar och idag har vi säkerställt att medel finns för det behöver gå fort nu, säger regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S), i pressmeddelandet.