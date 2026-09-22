Värvningen petades - efter en enda match: "Vill ha ut bättre"

Oskar Olausson lämnades utanför truppen av Robert Ohlsson.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Frölunda presenterade sin trupp inför rivalmötet med Färjestad stod det klart att Oskar Olausson inte var med i truppen. I och med att Erik Thorell gjorde sin comeback fick Olausson sitta utanför.

– Jag vill ha ut bättre av Ola och bättre från oss coacher, som ska få ut mer av Ola. Förhoppningsvis är han redo att gå ut på torsdag, säger Robert Ohlsson om beslutet.

Matchen mellan Frölunda och Färjestad slutade med en straffseger för hemmalaget som vann med 3-2.

Målvakten skadades på värmningen

Utöver Olausson skedde en ytterligare förändring i Frölundas trupp. Under tisdagskvällen var det egentligen Tobias Normann som skulle vakta kassen. Normann var även med och uppvärmningen inför matchstart.

Däremot blev det ändrade planer när laget sedan klev på is med Lars Johansson som burväktare. På presskonferensen efter matchen hade Frölundatränaren Robert Ohlsson följande att säga.

– Han var tvungen att gå av värmningen. Han blev lite skadad där. Så vi får se hur pass det är och om han kan vara tillgänglig till nästa match.

Både Normann och Johansson var väldigt starka i målet under fjolårets säsong. Något som Ohlsson tog vara på genom att varva mycket mellan sina målvakter. Det återstår att se vilken trupp Ohlsson tar med sig på torsdag när Frölunda åker upp till Luleå.