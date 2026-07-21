Förbundet: Därför får Visby/Roma dispens

Magnus Mårtensson och svenska ishockeyförbundet har gett Visby/Roma dispens.

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Visby/Roma kommer att för första gången spela elithockey i Sverige. Föreningen har sakta men säkert flyttat fram positionerna i Hockeyettan. Under våren tog de sig också till en final mot storfavoriten Hudiksvalls HC.

Där gick gotlänningarna segrande ur matchserien och säkrade det historiska avancemanget.

Efter segern var däremot allt inte positivt. Det fanns en hel del frågetecken för faciliteterna och huruvida de håller på elitnivå. På listan bland saker som fattades fanns bland annat teknikrum, mediarum, säkerhetsrum, läkarrum, domarrum eller godkänd sarg.

Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman sa också i anslutning till finalsegern att de "inte var i närheten" av att klara av kraven för ligan. Men nu har de alltså fått sin licens och kommer att få vara med till hösten.

– När säsongen avslutades i våras så var Visby Ishall inte en allsvensk anläggning. Visby Ishall är en gammal anläggning men efter många bra och kreativa möten med föreningen och kommunen så har en plan tagits fram som är trovärdig där man behöver säkerställa att sporten, besökare och tv-produktionen får en bra upplevelse på plats, säger Sif:s tävlingschef Magnus Mårtensson.

Bockat av listan med brister

Licensnämnden har tillsammans med förbundet jobbat nära för att identifiera bristerna i Visby. Samtidigt som klubben också har fått presentera en plan för att bli klara i tid till premiären.

Inte minst har sargen varit ett måste att fixa.

De har använt ett härdat glas som har varit förbjudet i Hockeyallsvenskan i närmare ett decennium. Där till har det alltså varit bristfälliga omklädningsrum som måste fixas innan serien drar igång.

– Det finns en del krav som vi vi behöver få på plats innan seriestart. Detta har Visby/Roma presenterat i sin plan och innebär att en ny sarg kommer monteras. Nytt omklädningsrum byggs så kraven för hemmalag, bortalag samt domare uppfylls. Ny/förbättrad klart avgränsad bortasektion i enlighet med Sif:s regelverk. Ny/förbättrad huvudkameraplattform som uppfyller sändande TV-bolags arbetsmiljöregler samt att ett ledningsrum för kamerabevakning byggs, säger Mårtensson.

Därför fick Visby/Roma dispens

Klubben avser alltså att åtgärda allt det här innan säsongen börjar. Samtidigt kommer de inte att uppnå kraven för publikkapacitet i arenan.

Framgent finns det däremot planer på att skapa en helt ny hockeyarena. Det är också det som gör att klubben får dispens för att nästa säsong spela i Hockeyallsvenskan.

– Den dispens Visby/Roma har fått grundar sig i att man inte uppnår publikkapaciteten. Då en ny arena är planerad och beslutad anses man ha en trovärdig plan för att uppnå publikkapaciteten framöver när den nya hallen är på plats.

Sedan licensen blev ett faktum har Visby/Roma värvat en hel del meriterade namn. Inte minst Joakim Thelin och Eric Norin. Nästa säsong kommer nu flera storklubbar på besök i hallen som assisterande tränare Hans Särkijärvi beskrev som ett "råttbo".