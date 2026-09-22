Tvingades av – direkt i comebacken: "Fick en smäll"

Erik Thorell kliver av isen i matchen mot Färjestad.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Erik Thorell hade dragits med en handledsskada under stora delar av fjolårets säsong. Till Frölundas andra match för säsongen 2026/2027 var det dags för forwardens comeback. I tid till rivalmötet med moderklubben Färjestad .

Till en början blev det en lyckad återkomst för Thorell som redan i den första perioden fick ett assist i samband med ledningsmålet. Däremot fick Thorell sedan kliva av isen i den andra perioden efter en oturlig kollision med Färjestads Axel Bergkvist.

– Jag tror han fick en smäll där. Så vi får se hur det är med han. Jag har inte träffat honom nu efteråt men han kunde inte fullfölja matchen, säger Frölundatränaren Robert Ohlsson på presskonferensen efter matchen.

Ohlsson hyllar domarna: "Ligans två bästa"

Under fjolåret spelade Thorell endast 20 matcher och stod för 16 poäng. Nu verkade skadan dock vara läkt. Då åkte Thorell på en oturlig kollision med Färjestads Axel Bergkvist.

Det hela resulterade inte i någon utvisning vilket ledde till stora protester från både Frölundabänken och publiken.

– Den hann inte jag uppfatta. Så jag passar på den. Jag tror säkert att den är okej då om det inte blir något. Jag måste också säga att de här två huvuddomarna är ligans två bästa domare enligt min smak och uppfattning. Jag tror inte att de bommar en sådan grej. Då går de ut och tittar om det skulle vara så, säger Ohlsson om situationen.

Närmast ska Frölunda till Norrbotten för en repris på fjolårets kvartsfinal samt CHL-final mot Luleå. Ifall Thorell kommer vara spelbar är fortfarande oklart. 34-åringens kontrakt med Frölunda löper även ut efter denna säsong, vilket skulle göra en ytterligare skada väldigt oturligt.