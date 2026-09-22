Tar säsongens första seger – efter sen vändning

Växjö Lakers vinner efter förlängning mot Malmö.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Det blev en riktig rysare i Vida Arena när Växjö Lakers ställdes mot IF Malmö Redhawks. Efter en dramatisk upphämtning kunde Matias Mäntykivi avgöra i förlängningen och säkra segern med 4–3.

Efter en mållös första period tog Malmö kommandot i den andra. Petter Vesterheim spräckte nollan tidigt och William von Barnekow utökade till 2–0 för gästerna. Växjö jobbade sig dock tillbaka via reduceringsmål i powerplay av Joel Persson och en kvittering till 2–2 från Olivier Nadeau.

I den tredje perioden tog Malmö återigen ledningen när Lauri Pajuniemi satte 3–2. Växjö gav sig inte och med knappt sju minuter kvar av ordinarie tid klev Joel Persson fram igen och kvitterade i fem mot tre.

Matchen gick till förlängning där Växjö utnyttjade sitt numerära överläge. Matias Mäntykivi sköt avgörandet till 4–3 efter passningar från Eemeli Suomi och Olivier Nadeau.

Matchfakta Växjö – Malmö

Växjö Lakers HC – IF Malmö Redhawks 4–3 e.fl. (0–0, 2–2, 1–1, 1–0)

Mål: 0–1 Petter Vesterheim (Pettersson, Diliberatore), 0–2 William Von Barnekow (Norén, Kaski), 1–2 Joel Persson (Elvenes, Rafferty), 2–2 Olivier Nadeau (Persson, Elvenes), 2–3 Lauri Pajuniemi (Eklind), 3–3 Joel Persson (Elvenes, Rafferty), 4–3 Matias Mäntykivi (Suomi, Nadeau).

Skott: 22–31 (2–5, 10–16, 7–10, 3–0). Räddningsprocent: Adam Åhman (VÄX) 90,32 % – Oskar Blomgren (MIF) 81,82 %. Publik: 5 347 (Vida Arena)