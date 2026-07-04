Hårda domen: "Hallen är ett råttbo"

Hans Särkijärvi i en stor intervju med hockeysverige.se. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Visby/Roma kommer spela i Hockeyallsvenskan mot lag som Leksands IF, Södertälje SK, AIK Hockey, MoDo Hockey och så vidare.

Detta efter att den gotländska klubben vunnit kvalet mot Hudiksvalls HC .

– I grund och botten handlar det om att man gjort en satsning för att gå upp. Det fordras såklart lite mer kapital och engagemang för det, berättar Hans Särkijärvi för hockeysverige.se.

Han har jobbat i Visby/Roma sedan 2018 och kommer nästa säsong vara assisterande coach åt Jens Gustafsson.

– Det har ändå varit en långsiktig plan som började på riktigt förrförra säsongen. Nu blev det avancemang lite väl fort kanske. Vi hade inte räknat med att gå upp så här snabbt.

– Jag och André (Lundholm, sportchef) pratade om hur lång tid det tagit för ”Hudik”, så det kunde ta några år för oss, men det gick fortare än kvickt för vår del.

Vad var det som gjorde att ni kunde ta det här steget redan i våras?

– I grunden är det en bra grupp med grabbar som kan jobba mot ett mål. Vi fick in en del spelare med lite rutin från att gå upp, vilket är en viktig del.

– Det viktigaste var också att ha en bra målvakt som stod riktigt stadigt när de viktiga matcherna var. Man kommer aldrig ifrån att du måste ha en bra målvakt för att vinna de här matcherna.

– Samtidigt handlar det om att ha ett bra grundspel och förstå vad som krävs när man spelar playoff och slutspel. Det tycker jag var den stora skillnaden mellan oss och ”Hudik”. Dessutom lyckades vi ledare få gruppen att tro på det, vilket också är en viktig del.

Jubel i Visby/Roma. Foto: Bildbyrån.

"Det här var något annat - hela ön pratar om det"

Hur upplever du att intresset för laget är på Gotland?

– Det är enormt. Jag märkte nu när vi gick upp att det var helt magiskt och intresset var väldigt stort. Jag har gått upp med både Djurgården och Södertälje, men det här var något helt annat. Hela ön pratar om det.

Hur var känslan hos dig när det var klart?

– Att jobbet var gjort, skrattar Hans Särkijärvi och fortsätter:

– Lite så var det. Du är inne i en bubbla, jobbar och förbereder laget så gott du kan. Hittar nycklar för att få killarna att förstå och vilja fatta vad som krävs för att vinna slutspelsmatcher. Det tycker jag gruppen har anammat på ett jättebra sätt.

Mitt i all segeryra har det varit en diskussion om Visby/Romas hemmahall. Att statusen på den är milt sagt undermålig.

– Hallen är ett råttbo. Det kommer vi inte ifrån. Därför känns det skönt att man lägger ner pengarna som behövs för att vi ska få spela där. Bara det här med sarg och plexi, att man inte bytt ut det innan eftersom det i stort sett är farligt för spelarna med de här hårda glasen. Att byta ut det är den största utgiften.

Hur är statusen på hallen idag?

– Jag vet faktiskt inte och har inte varit där och tittat överhuvudtaget. Det har hänt mycket i alla fall. Så mycket vet jag. Det har rivits mycket, men sedan ska det byggas upp också.

Är du själv orolig för att Visby/Roma inte ska få elitlicens?

– Nej, det är jag inte fundersam på överhuvudtaget.

Visby Ishall. Foto: Bildbyrån.

Om vi blickar framåt, hur står sig det lag som tog upp laget till Hockeyallsvenskan?

– Det hade inte hållit i Hockeyallsvenskan. Vi vet av erfarenhet att du måste byta ut halva laget. Det är också på det sättet vi jobbar nu. Att få in ungefär två nya femmor som vet vad Hockeyallsvenskan handlar om.Sedan får vi hoppas få en bra utveckling på spelarna som är kvar och som varit här under många år. Att de kan ta kliv.

Var hittar man två femmor?

– Bland annat i Finland, men det finns även svenska spelare som är intressanta.

"Säcken" om lagbygget

Visby/Roma har så här långt redan plockat in tre finländska spelare: Juho Liuksiala från Nybro, Janne Peltonen från Kärpät och målvakten Joona Voutilainen från Vålerängen.

– Det är dessutom några spelare klara som vi ännu inte gått ut med. Det är framför allt svenska spelare. Jag tror att det totalt blir tre finska backar och forwards. Dessutom är också målvakten klar. Sedan blir resten svenska spelare. Möjligen också en amerikan.

Hans Särkijärvi tror att just Joona Voutilainen kommer bli viktig för laget när man nu inleder sin resa i Hockeyallsvenskan.

– Klart att målvakten blir viktig. Samtidigt har vi Filip (Lindblad) som kommer vara med och tävla mot honom. Vi vet att han har den kapaciteten, vilket han visat genom åren.

– Han har också varit och känt på träningarna i Brynäs. Filip är fortfarande en lovande målvakt med en hög kapacitet. Båda målvakterna kommer bli oerhört viktiga, men såklart att målvakten vi värvat har vi gjort för att han ska stå det mesta.

Visby/Romas nye målvakt. Foto: Bildbyrån.

Jens Gustafsson är ny headcoach för laget. Alltså den roll Hans Särkijärvi haft de senaste säsongerna.

– Vi har inte diskuterat så jättehårt hur vår rollfördelning kommer att se ut. Jag tror att vi lämnar det därhän så länge. Vi har pratat lite grann om det, men jag tror inte att jag ska gå ut i media om det.

– Det är bättre vi får prata helt färdigt om det så vi är helt hundra, även om vi redan nu är i närheten av det. Eller rent av är färdiga.

"Behöver få ett lyft på våra egna spelare"

Vad krävs det för Visby/Roma ska klara sig kvar i Hockeyallsvenskan?

– Klart att det krävs ett bra grundspel som vi jobbar med varje dag vi tränare. Sedan behöver vi få ett lyft på våra egna spelare. Det är ändå i stort sett två femmor. De måste ta kliv och kan inte vara nöjda med var de är bara för att vi varit i Division 1. Här gäller det att de spelarna kliver upp ett snäpp. Plus att de vi värvat levererar. Det är en helhet som vi måste få till.

Finns det spelare underifrån att plocka upp?

– Nej, inte i dagsläget. Det behövs ett eller två års jobb till innan vi får fram egna spelare på riktigt.

– Nu har man startat upp hockeygymnasiet ordentligt. Innan har vi haft ett med väldigt få spelare, men nu är det mer på riktigt. Vi kommer också anställa en som jobbar med det och juniorlaget, vilket jag tror blir bra.