Vägen öppen för ny arena: "Glädjande"

Visby/Roma får en ny arena till 2029. Foto: Bildbyrån (montage).

Vid regionfullmäktigemötet i september röstades det igenom att Region Gotland ska gå i borgen för det lån som ska finansiera Visby/Roma nya ishall. Något som pekats ut som en avgörande faktor i hockeyns överlevnad.

Summan låg på 264 miljoner kronor, och det också fanns de som hade mer att säga. En privatperson överklagade beslutet till förvaltningsrätten, men fick detta avslaget i juni.

Nu, medan lagbygget inför debutsäsongen i Hockeyallsvenskan pågår för fullt, har sista hindret röjts för planerna. Fönstret för att överklaga är stängt, och beslutet har vunnit laga kraft.

– Så klart är det glädjande nyheter, säger sportchef André Lundholm till HelaGotland, samtidigt som han menar att han inte är förvånad.

– Det är ju sommar och semestertider, så nu har det väl varit lite stiltje i arbetet, men vi har kommit igång lite, sen får vi ta tag i det mer rejält till hösten, fortsätter han om vad som händer nu.

Bygglovet för den nya arenan är tänkt att vara klart tredje kvartalet 2026. Arenan ska sedan kunna användas vid årsskiftet 2028/2029. Just nu har klubben fått dispens för sin nuvarande hemmaplan, Visby ishall, för att kunna spela i Hockeyallsvenskan.