Reagerar efter bortdömda målet: "Han kastar sig"

Mikael Gath var irriterad över Timrås bortdömda mål.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Nederlagstippade Timrå IK har fått en tung start på årets SHL-säsong och ligger kvar på noll poäng efter två matcher.

Under tisdagskvällen kom en jobb 5-1-förlust hemma mot Örebro Hockey.

– Det är surt såklart. Det är mycket sekvenser som studsar emot oss där ute i dag. Det hanterar vi inte på ett tillräckligt bra sätt utan vi borde kunna se till så att vi fick den här matchen till vår favör. Men det lyckas vi tyvärr inte, säger Timråtränaren Mikael Gath till TV4 efter matchen.

Irriterat i Timrå efter bortdömda målet: "Ser inte det"

Mikael Gath var också irriterad under matchens gång. Timrå trodde nämligen att de hade kvitterat till 2-2 genom Anton Wedin. Målet dömdes dock bort då Reid Gardiner framför målet bedömdes störa Örebros målvakt Jonas Arntzen. Därför valde domarna att plocka bort målet.

I stället för 2-2 rann det i stället iväg bakåt för Timrå.

– Jag ser faktiskt inte vad han (Reid Gardiner) gör för fel, jag hör inte varför de dömer bort det heller. Han kastar sig där, målvakten. Jag ser fortfarande inte vad det är för fel. Jag vet inte, de (domarna) förklarar inte varför det inte blir mål så jag vet faktiskt inte. De har kanske några andra bilder men jag kan inte riktigt se det, säger Mikael Gath om det bortdömda målet.

Gath menar att han sökte kontakt av honom för att få en förklaring men att han fick kalla handen.

– Jag försökte få förklarat varför det inte blev mål men jag fick ingen förklaring. Det är som det är. Det ska inte påverka oss egentligen. Det är klart att det är en helt avgörande situation, men så är det.

Mikael Garh: "Det gör mig förbannad"

Samtidigt var Timrås tränare också ilsken över att det blev så pass stora siffror i slutändan. Örebro gjorde sitt 4-1-mål med fem minuter kvar och 5-1 gjordes när endast elva sekunder återstod av matchen.

– Att siffrorna rinner iväg där… Det sista målet där gör mig faktiskt också lite förbannad. Vi ska vara ett lag som spelar till slutet och det gör vi inte på sista målet. Det är ingenting som vi ska stå för i Timrå, säger Mikael Gath.