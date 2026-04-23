Klarar Visby HA-kraven? ”Är inte i närheten”

Visby/Roma är klara för HockeyAllsvenskan. Men kommer det verkligen bli allsvensk hockey på Gotland till hösten? Allsvenska sportchefen Erik Ryman ger nu svar.

I möten med Svenska Ishockeyförbundet: ”Andra krav”

Lång lista över arena-åtgärder: ”En rätt stor utmaning”

Inspektion inplanerad: ”Håller inte för spel i Hockeyettan”

”Jag hoppas att de kan få till det, det är en buster-historia”

Oron: En ekonomisk fråga för klubbarna.

Erik Ryman svarar på om Visby/Roma överhuvudtaget kommer att spela i Hockeyallsvenskan? Foto: Bildbyrån och hockeyettan (skärmdump).

”Visby/Roma går upp till HockeyAllsvenskan”

Jublet efter att ovanstående stått klart, under onsdagskvällen, har knappt hunnit lägga sig när oron tar vid. För rent sportsligt har klubben säkrat uppflyttning via segern mot Hudikvsall, men när det kommer till faciliteter och förutsättningar är man långt ifrån övriga lag i den svenska andradivisionen.

Kvar står därmed frågorna: Kommer man att kunna rusta upp ishallen? Och klarar alla seriens lag av bortaresorna?

När hockeysverige.se når ligans sportchef, Erik Ryman, dagen efter uppflyttningen, har han redan haft mötena med det Svenska Ishockeyförbundet om arenafrågan.

– Jag vill börja med att gratulera Visby/Roma till spel i Hockeyallsvenskan – och hoppas de ser över sina anläggningsutmaningar som vi vet att de har, säger Ryman och fortsätter när hockeysverige.se ställer frågan om huruvida Visby/Roma ens kommer kunna spela i ligan.

– Vi har en del krav som vi följer. Precis som när det gäller SHL står det i regelverket att vi ska ha en arena hos oss. Det har de inte idag. Det är inte i närheten av det.

Sportchefen fortsätter:

– De har en förbundshall som, vad jag vet, sett och hört, har väldigt stora utmaningar. Jag fick en lista igår som var ganska lång där ser jag mycket arbete som måste göras om de ska klara av att spela i hockeysvenskan. Det kanske de gör. Jag tittar bara på det sportliga planet, och ser vilka faciliteter vi måste ha.

Visby/Roma firar uppflytningen till Hockeyallsvenskan. Foto: Skärmdump

HelaGotland rapporterade nyligen att regionen är redo att rusta ishallen vid avancemang. Men bara när Vimmerby stod inför liknande utmaning, vid sin uppflyttning, slutade notan på runt 7 miljoner kronor.

– Vimmerby hade sina utmaningar som de fixade till, men den arenan är fortfarande inte optimal. I Visby idag finns inget teknikrum, inget mediarum, inget säkerhetsrum, inget läkarrum… Listan blir ganska lång. Det byggde Vimmerby bland annat till så att det blev en mediahylla och plattform för kamera.

– Som jag förstår har de en väldigt lång väg att vandra i Visby. Jag hoppas att de kan få till det, jag har inget emot Visby, det är en buster-historia. Sen kommer dock nästa utmaning. Bara just nu håller vi på med spelschemat. Det blir också en utmaning för Visby, att resa på de dagarna som vi kommer sätta.

Utöver de saker Ryman nämner ovan finns spelarbåsen, sekretariatet, sargen, med mer, på listan över åtgärder som krävs.

– Det måste till en sarg som är godkänd. De har härdat glas där fortfarande, och det är sju, tio år sedan som det försvann i våra arenakrav. Det får vi inte ha längre, vilket har med spelar- och domarsäkerhet att göra. Det som sitter idag är också för låga både på kortsidan och långsidan. Tittar jag på den sportliga delen har vi en rätt stor utmaning bara där för att det ska vara genomförbart att spela matcher.

Det finns inget domarrum heller, vad jag hört?

– Nej, domarrummet måste byggas om eller bytas, det är alldeles för litet och håller inte måtten och kraven som vi har.

Arenafrågan ligger dock till stor del på Ishockeyförbundet, och där ska det också finnas en inspektion inplanerad i nästa vecka.

– Det finns de som har en reserv-arena, men den finns väl inte på ön. Då blir det på fastlandet, om de ens kan hitta något sånt. Det vet jag inte ens om det skulle vara aktuellt, säger Ryman när hockeysverige.se frågar om eventuella dispenser.

– Dispenser har de redan idag för att spela Hockeyettan. En sådan som sak härdat glas eller säkerhetsglas har de mycket dispenser på idag, på saker som egentligen inte håller måtten för spel i Hockeyettan. Och då har de andra krav än Hockeyallsvenskan och SHL. I de serierna går du upp från förbundshall till arena (i benämning), och det är ett väldigt stort steg.

Visby/Roma-tränaren Hans ”Säcken” Särkijärvi”. Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån

Sportchefen trycker på att ligan hoppas Visby/Roma löser allt, men menar samtidigt att de ”måste veta väldigt snart” hur det blir. Detta då serien startar 18 september.

Finns det något datum då ni måste veta hur det ser ut?

– Nej, men sen har vi licensnämnden som måste göra sitt jobb och titta så att allt är korrekt. Då innefattar både ekonomi och anläggningsfrågan för att de ska få licens.

– Jag kommer att planera ett spelschema utifrån att Visby kommit till Hockeyallsvenskan. Sen får vi se om det arbetet kommer att bli verklighet. Men jag kommer att utgå från att de spelar Hockeyallsvenskan, jag kan inte göra så mycket annat innan jag har hela pusslet på bordet.

Kvar finns också en överhängande risk att alla lag inte klarar av en bortaresa till Gotland, rent ekonomiskt.

– Det vet jag inte, men det hoppas jag att de gör. Sen är det väl båt som gäller. Ska du flyga till Gotland är frågan hur stora flygplanen är, får man med sig allt bagage? Vår ekonomi i klubbarna kommer inte ha råd att chartra plan dit, det tror jag inte.

Båtarna går inte hela tiden så då blir det också en kostnad om man måste stanna efter match?

– Det kanske det blir. Jag hoppas verkligen inte att det blir så. Då kommer vi in på väder och vind också, och det är inte lätt att planera för det. Jag vet inte om det går att få Destination Gotland och gå in och köra några extra båtar, eller vad det nu skulle kunna vara för att det ska funka att ha ett hockeyallsvenskt lag på ön. Visst, det kan bli lite stök med den biten, och vi har speldagar, onsdag, fredag som gäller, så det kommer nog att bli en hel del utmaningar i det pusslet.

– Samtidigt är det inte där jag ser problemet idag. Vi måste ha möte med Ishockeyförbudet och se hur hallfrågan ser ut, för att det ens ska bli verklighet. Hur det ser ut idag med besiktningsprotokoll, och de bitarna, är något vi får ta tag i, så att man får en bättre bild.

