Nya krossen - körde över smålandskollegan

Kalmar körde över Nybro. Foto: Bildbyrån

Kalmar HC stod för en vändning och körde över rivalen Nybro Vikings IF med 5–1 inför 2 750 åskådare i Hatstore Arena. Gästerna tog visserligen ledningen tidigt i den första perioden genom Oliver Kandergård, men därefter var det Kalmar för hela slanten.

I den andra perioden kvitterade Elliot Ekmark till 1–1 innan Christian Felton satte ledningsmålet 2–1 för hemmalaget. Kalmar trummade på i den sista akten där Allan McShane utökade till 3–1 och Reece Vitelli satte fyran.

Elliot Ekmark blev sedan tvåmålsskytt när han stängde matchen med ett undertalsmål till 5–1 med cirka fyra minuter kvar att spela. Kalmar dominerade skottstatistiken med 37–24 och målvakten Brett Brochu stod för en stabil insats med 23 räddningar.

Kalmar - Nybro 5-1 (0-1, 2-0, 3-0)

Kalmar: Elliot Ekmark x2, Christian Felton, Allan McShane, Reece Vitelli

Nybro: Oliver Kandergård