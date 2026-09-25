Efter mardrömsstarten - Visby tog historisk seger

Visby/Roma stod för en stark vändning när de besegrade Vimmerby HC med 4–2 borta i VBO Arena. Hemmalaget fick annars en drömstart på matchen och gick upp till en 2–0-ledning på under två minuter genom mål av Kalle Carlsson och Hugo Orrsten.

Visby repade dock mod snabbt. John Dahlström reducerade kort efter 2-0-måley, och efter en mållös mittenakt var det gästerna som tog över helt i den sista perioden.

Genom två effektiva powerplay kunde Visby/Roma vända på steken. Juho Liuksiala kvitterade till 2–2 i numerärt överläge, innan Giorgio Estephan satte ledningsmålet 3–2 med dryga åtta minuter kvar att spela. I tom bur spikade sedan Hampus Engman slutresultatet till 4–2.

Vimmerby HC - Visby/Roma 2-4 (2-1, 0-0, 2-4)

Vimmerby: Kalle Carlsson, Hugo Orrsten

Visby/Roma: John Dahlström, Juho Liuksiala, Girgio Estephan, Hampus Engman