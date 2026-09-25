Släkten värst - i Leksands kross

Leksand slog Modo efter solonummer från Kelleher. Foto: Bildbyrån

Leksands IF ångar på i inledningen av Hockeyallsvenskan. Under fredagskvällen kom fjärde raka viktorian när MoDo Hockey besegrades i Örnsköldsvik.

Gästerna från Dalarna inledde starkast och släkten var värst när Tyler Kelleher gav de vitblåa ledningen efter en vacker soloprestation.

-- Det är ett klassmål av Kelleher, säger Johan Tonberg i TV4:s sändning.

Bara minuten senare skulle dock hemmalaget kvittera genom Carl Mattsson, fint framspelad av Arvid Caderoth. Leksand skulle dock få sista ordet i den första perioden när Carter Berger gjorde 2-1 efter att ha fyllt på från backposition i ett flygande anfall.

Hedberg rasande

Drygt halvvägs in i matchen kunde sedan Oskar Lang utöka till 3-1, innan Tyler Angle ökade på till 4-1 i powerplay. I slutskedet av andra perioden åkte Leksand på tre raka utvisningar. När den tredje, en inderfernece på Zaki Crookes kom, gick topplocket på Johan Hedberg i Leksands-båset. "Fuck off, fuck off!, hörs han skrika i sändningen samtidigt som han dunkade armen i plexiglaset.

Leksand redde dock ut de numerära underlägena och gick till pausvila med en tremålsledning.

-- Jag tycker det är en bra period från oss. Vi gör mycket bra saker så länge det är fem mot fem. PK är jättebra också, det blir lite jobbigt med de här tre mot femmorna och får gå tunt på folk, sa Hedberg efter två perioder.

På frågan kring domsluten la han locket på.

-- Det håller vi inom laget.

Stakkestad och Berg i slagsmål

Den tredje perioden blev relativt avslagen fram till det återstod fyra minuter. Då ledsnade Åke Stakkestad och August Berg på varandra och gjorde upp i ett fredagsslagsmål. De båda fortsatte sedan att gnabbas med varandra i utvisningsbåset där de fick sitta fem minuter vardera för fighting.

Därefter kunde först Tyler Kelleher sätta sitt andra fram til 5-1 i tom bur, innan August Lissel kunde sätta ytterligare en puck bakom Adam Werner.

Modo - Leksand 1-6 (1-2, 0-2, 0-2)

Modo: Carl Mattsson

Leksand: Tyler Kelleher x2, Carter Berger, Oskar Lang, Tyler Angle