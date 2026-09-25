Kräftgången fortsätter för VIK - föll igen

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Mora IK vann ett målrikt och dramatiskt möte hemma i Wibe Arena mot Västerås IK med 6–3. Hemmalaget satte tonen direkt när Patrick Røbru Elvseen gav Mora ledningen efter blott 17 sekunder.

Isak Salqvist utökade till 2–0 innan Theo Keilin reducerade för Västerås i slutet av den första perioden. Den andra akten var fortsatt jämn; Victor Raftheim Hedin gjorde 3–1 för Mora, men Sebastian Falk höll gästerna kvar i matchen genom sin 3–2-reducering.

Tredje perioden blev en riktig rysare. Tim Thomsson skaffade Mora lite andrum med sitt 4–2-mål, men Lukas Zetterberg reducerade på nytt för Västerås i powerplay. Därefter hamnade Thomsson i händelsernas centrum när han åkte på ett matchstraff för en huvudtackling.

Trots ett fem minuter långt undertalsläge höll Mora undan – mycket tack vare Loa Milfors som slog in ett straffmål till 5–3, innan Patrick Røbru Elvseen stängde matchen med sitt andra mål för kvällen i boxplay. Marcus Hellgren Smed vaktade kassen för Mora och räddade 33 skott.

Mora - Västerås 6-3 (2-1, 1-1, 3-1)

Mora: Patrick Röbru Elvesen x2, Isak Salqvist, Victor Raftheim Hedin, Tim Thomsson, Loa Millfors

Västerås: Theo Keilin, Sebastian Falk, Lukas Zetterberg