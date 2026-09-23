Milan Sundström kom mer i poängprotokollet när MoDo vände och vann.

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I Örnsköldsvik möttes i kväll två lag som fått hela olika starter på årets allsvenska säsong. MoDo hade inlett med två raka bortavinster, först med 3-0 mot AIK i premiären och sedan en straffseger med 5-4 mot Almtuna . Mora å sin sida inledde med en strafförlust 4-5 mot Östersund och blev sedan nollade, 0-4, mot ärkerivalen Leksand i lördags. Två raka vinster för MoDo och två raka förluster för Mora.

Det var dock bortalaget från Dalarna som fick den bästa starten på matchen. Mora tog nämligen ledningen efter nästan 13 minuters spel och det var släkten som var värst. Karl Umegård, från Husum utanför Ö-vik, spelade i MoDo under hela sin juniorkarriär men är numera i Mora. Det var då Umegård som satte ledningsmålet för MIK sedan han slog in en retur bakom Adam Werner i MoDo-kassen.

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Karl Umegård tvåmålsskytt mot gamla klubben

I andra perioden blev Karl Umegård målskytt igen. Han försökte spela över till Olle Carlsson men pucken styrdes in i mål via en MoDo-klubba och Umegård blev alltså tvåmålsskytt i sin återkomst till Ö-vik. MoDo fick däremot kontakt när Carl Mattsson blev målskytt för tredje matchen i rad och ställningen var 1-2 inför tredje perioden.

– Jag tycker att det är lite slarvigt, framför allt med pucken i mittzon och anfallszon. De får vända lite lätt på oss. Det är det som vi behöver städa upp, jag tycker ändå att vi skapar bra målchanser, säger Mattsson till TV4.

Karl Umegård var dock nöjd med både sin och lagets insats.

– Det är ganska stabilt spel från vår sida. Vi låter dem inte komma till så farliga lägen, säger 23-åringen och fortsätter:

– Det är väl jättekul att jag lyckas sprätta två baljor när man kommer hem också. Det är lite speciellt såklart. Det är bara att fortsätta nu så går vi för vinst.

Milan Sundström gör sin första poäng i HockeyAllsvenskan

I tredje perioden lyckades MoDo dock kvittera och då skrev också 17-årige Milan Sundström in sig i historieböckerna. Sundström, född 2009, försökte passa över pucken till en lagkamrat men den studsade då på en Mora-skridsko och gick rakt till Oskar Wahlberg som skickade in 2-2. Milan Sundström noterades därmed för en assist, och det är hans första poäng i HockeyAllsvenskan.

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2-2 stod sig sedan matchen ut och det skulle blev förlängning i Hägglunds Arena. Det blev dock inga mål utan straffar skulle krävas för att skilja lagen åt. I straffläggning gjorde sedan Elton Hermansson mål för att ge MoDo ledningen men Karl Umegård, såklart, såg sedan till att kvittera. MoDo skickade sedan fram Hermansson igen som avgjorde straffläggningen.

MoDo vänder alltså och vinner med 3-2. De har därmed inlett säsongen med tre raka segrar, och sju av nio poäng. Mora å sin sida har förlorat alla tre matcher men har plockat två poäng så här långt.

MoDo – Mora 3–2 SO (0-1,1-1,1-0,0-0,1-0)

MoDo: Carl Mattsson, Oskar Wahlberg, Elton Hermansson (avgörande straff).

Mora: Karl Umegård 2.