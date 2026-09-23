Visby/Roma blir utklassade av Kalmar i den historiska hemmapremiären.

Foto: Magnus C Lydahl/Bildbyrån

Under onsdagskvällen skrevs det historia i HockeyAllsvenskan då det spelas allsvensk hockey på Gotland för första gången.

Hemmalaget Visby/Roma fick då också en drömstart när Joakim Thelin gav gotlänningarna ledningen efter drygt sex minuters spel. Ett historiskt första allsvenskt mål på Gotland alltså. Roligare än så blev det dock inte för Visby och den gotländska publiken i kvällens historiska match.

Kalmar vände sedan på steken redan under resten av första perioden. Nye toppbacken Tommy Bergsland skickade in kvitteringen för smålänningarna i powerplay. Med bara 23 sekunder kvar att spela tog bortalaget också ledningen när Valdemar Johansson satte 1-2.

Kalmar körde över Visby/Roma i historiska matchen

I andra perioden fortsatte Kalmar att trycka på och dominerade matchbilden. Viktor Klingsell klev fram och stänkte dit sitt första mål för Kalmar för 1-3 i matchen. Visby/Roma hade då endast skjutit ett enda skott på mål i matchen, vilket var Thelins mål. Det skulle sedan dröja till den 30:e matchminuten innan Brett Brochu i Kalmars mål noterades för sin första räddning.

Kalmar utökade sedan ledningen ytterligare genom Viktor Smeds. Bortalaget hade också en puck över mållinjen i en rörig situation men målet dömdes bort för målvaktsinterference. 1-5 skulle dock sedan komma. I powerplay sköt Viktor Klingsell ett skott som styrdes in av Elliot Ekmark.

Skotten var 30-3 till Kalmar efter 40 minuters spel och 5-1-ledningen var faktiskt i underkant då bortalaget också hade flera ramträffar bakom Joona Voutilainen i hemmalagets mål.

– Jag tyckte att vi kom ut lite sådär första tio i första perioden men efter det har det sett bra ut, säger Jonathan Andersson till TV4 i pausen.

I Visby/Roma var det dock inga glada miner efter manglingen över två perioder.

– Det finns inte mycket positivt att säga just nu. Alla får gå till sig själva och så får vi ta och reda ut någonting. Det här funkar inte, det är inte okej, säger Jonathan Wikström till TV4.

I tredje perioden spelade hemmalaget visserligen upp sig en aning och lagkaptenen John Dahlström reducerade. Kalmar skulle ändå vinna med stora siffror sedan Allan McShane fullbordat slutresultatet 6-2 för bortalaget. Skotten blev till slut hela 41-14 för Kalmar.

Visby/Roma – Kalmar 2–6 (1-2,0-3,1-1)

Visby: Joakim Thelin, John Dahlström.

Kalmar: Tommy Bergsland, Valdemar Johansson, Viktor Klingsell, Viktor Smeds, Elliot Ekmark, Allan McShane.