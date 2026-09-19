Stakkestad: "Aldrig spelat inför så här mycket publik i Mora"

Åke Stakkestad tystade Mora-publiken i derbyt.

Foto: Bildbyrån (montage).

Senast Mora IK och Leksands IF möttes skickades August Berg upp de sistnämnda i SHL. Året var 2019, och suget efter en revansch har inte stillats av de träningsmatcher som spelat dala-lagen emellan.

Idag, i andra omgången av Hockeyallsvenskan, vann Leksand på nytt.

Oskar Lang öppnade målskyttet i den första perioden, och både Åke Stakkestad och August Lissel fyllde på till 3–0 i den andra. Men det var betydligt jämnare än vad siffrorna speglade.

– Jag tycker att de har drällt med pucken, senast på blålinjen där de är duttiga i sitt spel. Hade man mött ett förväntat topplag hade de här misstagen blivit hårdare straffade, sa TV4:s expert Per Svartvadet mot slutet av mittenakten.

För Stakkestad var målet, efter pass från Patrik Zackrisson, hans första i Leksandströjan efter flytten från Karlskoga.

– Det var gött. Jag hade några lägen i går som jag missade, så det var skönt att få in den, säger han i TV4.

– Han är extremt skicklig, det är mer hans mål än mitt. Det var bara att ta i, fortsätter han om "Zacke".

Piken: "Aldrig inför så här mycket publik i Mora"

24-åringen från Kungälv verkar också, redan nu, ha bildat ett band till Leksand och Dalarna.

– Det har varit lätt. Det känns kul att göra något på nytt, och alla vill åt samma håll. Man känner att hela föreningen vill det, det är inte bara snack utåt. Man menar det, säger han om att vara med på resan upp mot SHL igen.

Och ja, det kom även en pik riktat mot derbymotståndarna från Mora IK.

– Jag har aldrig spelat inför så här mycket publik i Mora, så det är något nytt. Jag tycker det är rätt snällt ute på isen, det är inte så grinigt. Det kanske blir lite mer i tredje hoppas jag, säger han i TV4-intervjun vid andra pausen.

Hyllas av experten: "Behöver en Åke i sitt lag"

Experten Fredrik Söderström öste sedan också beröm över den tidigare SHL-spelaren.

– Jag tycker att han har egenskaper som är en helhet Leksand behöver ha. Det finns en hetta, det finns en aggressivitet, säger Söderström och fortsätter.

– Han är gubbsur på ett sätt som tilltalar mig. Han är het, han käftar från båset, men han lever upp till det. Det är en sak att stå och gaffla, men han gör också ett viktigt mål. Du kan säga hur många nordamerikaner du vill, man behöver en Åke i sitt lag.

4–0 från Leksand kom från ett annat nyförvärv i Josh Passolt, då via en snabb kontring och smart förarbete av "Zacke".

Robin Christoffersson höll nollan för Leksand med totalt 27 räddningar.

Mora – Leksand: 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Mora: –

Leksand: Oskar Lang, Åke Stakkestad, August Lissel, Josh Passolt.