En debut att minnas för Milan Sundström: "Häftigt på riktigt"

Niklas och Milan Sundström efter debuten i Hockeyallsvenskan.

Foto: Bildbyrån och Simon Eld (montage).

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Fredagen 18 september 2026 kommer Milan Sundström inte att glömma i första taget.

När MoDo Hockey intog ett fullsatt Avicii Arena för att möta AIK Hockey i den Hockeyallsvenskan premiären gjorde nämligen stortalangen, född 2009, sina första byten på seniornivå. Byten som innehöll flera chanser framåt – och inblandning i bortalagets viktiga 1–0-mål i den andra perioden.

13 950 satt på läktaren, men stoltare än alla andra tillsammans var mamma och pappa, på plats för att följa spektaklet.

– Det var helt sjukt. Det är en väldigt stor dröm som går i uppfyllelse. Nej, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det, börjar 17-åringen själv till hockeysverige.se när han efter 3–1-vinsten ska försöka beskriva allt.

Hur var känslan att kliva ut där inför 14 000?

– Det var helt sjukt. Man hörde inte ens sig själv. Det var häftigt på riktigt, säger Sundström och tillägger senare.

– Jag har inte så mycket att jämföra med, men jag tror inte det går att hitta något bättre faktiskt.

Pappa Niklas Sundström fick nu själv se sitt nummer där nere på isen, men hade bara sagt åt stortalangen att köra hårt och ha kul. Efter att intervjuerna var klara omfamnade de även varandra i Globens katakomber.

– Det var "Hinken" (sportchef Henrik Gradin) som frågade om jag var sugen på att ta det och då sa jag: det är klart jag vill ta det, säger han om att ta nummer 24.

"Få så unga spelare som har det på den här nivån"

Läktaren var fylld av både scouter, journalister och förbundskaptener, och Milan själv var nöjd med sin insats.

– Bra tycker jag ändå. Jag tycker att jag i sin helhet gör en bra match. Sen finns det alltid saker att förbättra, men en bra första match tycker jag.

– Det är stor skillnad. Allt går mycket fortare, man måste tänka snabbare, man möter bättre spelare som är större och starkare. Man måste upp ett snäpp med allt, säger han om spelet i Hockeyallsvenskan.

Du fick även ta lite smällar, och vara inblandad i lite gruff. Hur var det?

– Jag vet inte. Det är lite roligt. Man kommer in i matchen bättre tycker jag. Jag försöker vara där så mycket som möjligt.

Just det där 1–0-målet från MoDo kom också efter att stortalangen använt kroppen i sarghörnet, och sedan tagit första ytan framför mål. Något som öppnade för Carl Mattsson att peta in pucken bakom AIK:s rutinerade målvakt Jhonas Enroth.

– Såklart jätteimponerad. Väldigt ung och spelar ett moget tvåvägsspel med väldigt mycket spets. De besluten han tar är mogna överlag, och det är ganska få så unga spelare som har det på den här nivån. Att komma ut och göra det i ett fullsatt Globen... det känns väldigt bra att lira med honom, hyllar Mattson sin lagkamrat när hockeysverige.se frågar.

Hyllas stort av Karlberg: "Inte bara att han är med"

Även MoDos huvudtränare Mikael Karlberg var minst sagt imponerad över Milan Sundström och hans debut.

– Jättebra. Det är imponerande, sjukt kul att se. Det är inte bara att han är med, han är bra också. Man blir glad, det värmer inombords, säger han från mixade zonen.

Karlberg berättar också att han velat ge Milan en trygghet genom att säga att det inte spelar någon roll vad han gör där ute. Han skulle få spela oavsett.

– Jag hade sagt att han skulle slappna av och försöka njuta av det, använda det han är bra på: hans spelförståelse... och han har en jäkla fart under grillorna som är lite underskattad. Idag var det flera gånger han skejtade förbi backarna och var först på pucken. Det var jättekul att se, säger tränaren.