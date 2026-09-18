Kaptenen hjälte i premiären

Det blev en svängig och målrik historia i Östersund Arena när lagen följdes åt genom hela matchen. Albert Sjöberg sköt 1–0 för hemmalaget i powerplay, men Mora kvitterade genom Hampus Larsson. I mittenakten gick gästerna ifrån till en 3–2-ledning efter två mål av Larsson och Karl Umegård.

Mora utökade till 4–2 tidigt i den tredje perioden genom Ryland Mosley, men Östersund vägrade att ge upp. Anton Klint reducerade först i powerplay, och med knappt två minuter kvar att spela kvitterade Daniel Öhrn till 4–4 i ett nytt numerärt överläge.

Efter en mållös förlängning tvingades matchen till ett straffavgörande. Där drog Östersund det längsta strået och säkrade två poäng efter att Daniel Öhrn satt den avgörande straffen.

Matchfakta

Östersunds IK – Mora IK 5–4 efter straffar (1–1, 1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (05.20) Albert Sjöberg (William Proos, Daniel Öhrn) PP1 1–1 (16.53) Hampus Larsson (Tim Thomsson, Patrick Røbru Elvseen) PP1

Andra perioden: 2–1 (24.32) Maksim Semjonov (Olle Norberg, Samuel Solem) 2–2 (27.00) Karl Umegård (utan assisterande) PP1 2–3 (37.26) Hampus Larsson (Ryland Mosley)

Tredje perioden: 2–4 (43.12) Ryland Mosley (Hampus Larsson) 3–4 (49.45) Anton Klint (Daniel Öhrn) PP1 4–4 (58.30) Daniel Öhrn (Albert Sjöberg, Olle Norberg) PP1

Straffavgörande: 5–4 Daniel Öhrn (avgörande straff)

Skott: 34–27 (5–8, 16–9, 12–6, 1–4, 1–0) Utvisningar: ÖST: 5x2 min. MIK: 7x2 min. Publik: 1 887