Så ska nyförvärvet lyfta i Mora – efter succén i ettan

Karl Umegård är tillbaka i Hockeyallsvenskan för att etablera sig.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

SMIDJEGRAV/MORA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Mora IK har inlett Hockeyallsvenskan med två förluster. Mot Östersund efter straffar och 0-4 mot Leksand . Många på läktaren i Leksandsmatchen undrade var spetsen i Moras lag fanns. En av spelarna som är tänkt som spets offensivt och har inlett säsongen på ett bra sätt är nyförvärvet från Mariestad, Karl Umegård.

– Jag tyckte vi kom ut som vi ville mot Leksand och jobbade väldigt hårt, satte press så dom skvätte lite puckar. Vi skapade också en del, säger Karl Umegård till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan fick dom ett mål och lite momentum både i första och andra. Jag tycker att vi i andra också gjorde mycket bra. Sedan var det surt att vi inte fick in något. Vi gav det ändå en push i tredje, men fick inte med oss det riktigt.

– En tuff match, men väldigt rolig match att spela med inramningen och publiken.

Vad fattades mot Leksand och vad måste bli bättre mot MoDo?

– Lite mer desperation runt mål. Vara hetare där när vi skjuter för att ta returerna.

Karl Umegård om steget upp till HockeyAllsvenskan

Karl Umegård spelade senast i Hockeyallsvenskan säsongen 2022/23. Då för MoDo. Efter det har han spelat i Hockeyettan för Hudiksvalls HC och Mariestad BoIS.

– Klart att det har varit ett steg upp. Det är skillnad med mer fart, närkamper och allt. Jag försöker ta vecka för vecka, anpassa mig, utvecklas och visa att jag kommer bidra här också.

23-åringen från Husum svarade redan i premiären mot Östersund för ett mål.

– Jätteskönt att kunna få in den direkt och inte behöva tänka på det. Dessutom har jag något att bygga på.

Hur ser du på första tiden i Mora?

– Bara jättebra. Det är en grym grupp och bra träningsmöjligheter så jag trivs jättebra här.

Vad ser du som lagets styrka?

– Jag skulle säga att det är skridskoåkningen och arbetskapaciteten. Vi försöker alltid göra det hårda jobbet. Sedan försöker vi spela mycket med puck, att våga spela. Det kommer komma och bli bättre allteftersom vi gör så.

Karl Umegård har tagit vägen via Hockeyettan.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Succésäsongen i Mariestad: "Otroligt bra"

Senaste säsongen spelade han i Mariestad. Där svarade han för 21 mål och totalt 69 poäng på 38 matcher. I kvalet blev det fyra mål och totalt sju poäng på tre matcher.

– Det var en otroligt bra säsong för mig. Jag kände att det var sista säsongen för mig i Hockeyettan, att jag kunde göra allt på den nivån och var redo för att ta nästa steg.

Vad utvecklade du mest under tiden i Mariestad som gjorde att du kunde ta det här steget?

– Främst jämnheten över hela säsongen. Att jag inte hade så mycket dippar utan fortsatte att leverera hela tiden.

Senast hockeysverige.se träffade Karl Umegård var i november 2024 då han spelade i Hudiksvall.

– Skillnaden mot då är främst mognaden. Att jag ligger rätt och jag lärt mig allt det här med spelet utan puck. Sedan är jag rejälare i närkamperna.

Karl Umegård vill bli en ledande spelare i Mora

När hockeysverige.se träffade Oscar Dahlgren på upptaktsträffen och frågade hur han skulle få Karl Umegård att producera på samma sätt som han gjort i Hockeyettan blev svaret med ett leende:

– Vi ska få honom att inte åka längs sargen i anfallszonen.

Karl Umegård:

– (Skratt) Han har sagt några gånger ”Försök komma ifrån sargerna lite och ta dig till insidan”, så han har varit på mig några gånger, vilket är bra.

Oscar Dahlgren gör sin andra säsong som Mora-tränare.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Vad hoppas du av säsongen i Mora?

– Första att komma in i och lära känna ligan. Våga spela mitt spel här också för att kunna bidra med mitt sätt här.

– Jag har skrivit två år och vill utvecklas hela tiden för att kunna bli en ledande spelare här också, avslutar Karl Umegård samtidigt som Fredrik Söderström och Kajsa Kalméus från TV4 smiter ut i sena dalanatten efter nattmanglingen som Mora mot Leksand innebar. – Första att komma in i och lära känna ligan. Våga spela mitt spel här också för att kunna bidra med mitt sätt här.– Jag har skrivit två år och vill utvecklas hela tiden för att kunna bli en ledande spelare här också, avslutar Karl Umegård samtidigt som Fredrik Söderström och Kajsa Kalméus från TV4 smiter ut i sena dalanatten efter nattmanglingen som Mora mot Leksand innebar.