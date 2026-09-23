Internationell Juniorhockey

17-åringens succéstart – i toppen av poängligan

Publicerad 23 september 2026 19:02
Uffe Bodin
Uffe Bodin
Head of Hockey Media
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Tyskland kan vara på väg att få fram en ny stortalang. Draftaktuelle centern Max Calce har nämligen inlett säsongen med tre mål och fyra poäng på tre matcher med Adler Mannheim.

Adler Mannheims Max Calce har inlett den tyska säsongen på ett remarkabelt sätt. Foto: HMB Media/Alamy Live News
Adler Mannheims Max Calce har inlett den tyska säsongen på ett starkt sätt. Foto: HMB Media/Alamy Live News
Foto: Alamy Stock Photo

Tyskland har fått fram en rad fantastiska spelare på senare år. Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle och JJ Peterka har alla gjort avtryck i NHL

Inom en snar framtid kan de få sällskap av ytterligare en spännande spelare.

17-årige centern Max Calce, som har lyfts fram som en potentiell spelare för förstarundan i nästa års NHL-draft, har inlett säsongen på ett ypperligt sätt. Adler Mannheim-talangen har skjutit tre mål och svarat för fyra poäng på de tre inledande matcherna i tyska ligan.

Calce svarade för dubbla mål när Mannheim föll med 3–5 mot Nürnberg på tisdagen.

Max Calce ligger tvåa i tyska poängligan

Trots begränsat med speltid har ynglingen gjort poäng i samtliga tre ligamatcher så här långt. Med sina fyra poäng ligger han delad tvåa i både mål- och poängligan.

Max Calce spelade 14 ligamatcher för Adler Mannheim redan i fjol och noterades för två mål som 16-åring. Han har dessutom redan spelat två U18-VM för tyskarna som underårig. Efter jul kommer han sannolikt att spela en av huvudrollerna för det tyska JVM-laget, som bland annat möter Juniorkronorna i gruppspelet i Red Deer.

Bland svenskarna i tyska ligan har Markus Ljungh inlett poängstarkast. 35-åringen har två mål och tre poäng på sina två första matcher med Kölner Haie.

Veterancentern gör sin första säsong i Tyskland efter sex raka säsonger i Linköping HC

Source: DEL Scoring Leaders @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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