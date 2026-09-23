17-åringens succéstart – i toppen av poängligan

Adler Mannheims Max Calce har inlett den tyska säsongen på ett starkt sätt. Foto: HMB Media/Alamy Live News

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Tyskland har fått fram en rad fantastiska spelare på senare år. Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle och JJ Peterka har alla gjort avtryck i NHL.

Inom en snar framtid kan de få sällskap av ytterligare en spännande spelare.

17-årige centern Max Calce, som har lyfts fram som en potentiell spelare för förstarundan i nästa års NHL-draft , har inlett säsongen på ett ypperligt sätt. Adler Mannheim-talangen har skjutit tre mål och svarat för fyra poäng på de tre inledande matcherna i tyska ligan.

Calce svarade för dubbla mål när Mannheim föll med 3–5 mot Nürnberg på tisdagen.

Max Calce ligger tvåa i tyska poängligan

Trots begränsat med speltid har ynglingen gjort poäng i samtliga tre ligamatcher så här långt. Med sina fyra poäng ligger han delad tvåa i både mål- och poängligan.

Max Calce spelade 14 ligamatcher för Adler Mannheim redan i fjol och noterades för två mål som 16-åring. Han har dessutom redan spelat två U18-VM för tyskarna som underårig. Efter jul kommer han sannolikt att spela en av huvudrollerna för det tyska JVM-laget, som bland annat möter Juniorkronorna i gruppspelet i Red Deer.

Bland svenskarna i tyska ligan har Markus Ljungh inlett poängstarkast. 35-åringen har två mål och tre poäng på sina två första matcher med Kölner Haie.

Veterancentern gör sin första säsong i Tyskland efter sex raka säsonger i Linköping HC.