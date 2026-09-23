Bosse Meijer, Milan Sundström och Dorian Eklund Aspe rankas i första rundan.

Foto: Bildbyrån & Martin Jansson

Det blev en svensk succédraft 2026 där hela sju svenskar valdes i första rundan. Om vi ska tro de tidiga tipsen inför nästa års NHL-draft verkar det dock inte bli samma blågula succé.

När experten Craig Button nu släpper sin första ranking inför NHL-draften 2027 finns inga svenskar med i toppen av listan. Längst upp är det dock inget snack om vem som rankas som etta. Det är supertalangen Landon DuPont som toppar rankingen. Backsensationen anses vara relativt ohotad som etta i nästa års NHL-draft.

– Landon gör så mycket i spelet som, jag vill inte säga att det är oortodoxt, men han har en förmåga att se spelet på sitt eget sätt och han har alltid en stor påverkan på matcherna. När han går ut på isen är allting ett blankt papper. Han kommer tänka, titta och sedan diktera spelet på egen hand, säger Craig Button om DuPont.

Milan Sundström rankas bäst bland svenskarna

Ur blågul synvinkel är det inte en enda svensk topp 10 och det är inte heller någon svensk bland topp 20. Den första svensken på Craig Buttons ranking kommer först på 21:a plats och det är MoDos storlöfte Milan Sundström. 17-åringen har redan tagit en ordinarie plats för MoDo i HockeyAllsvenskan och visat framfötterna vilket gör att han anses vara den största svenska talangen inför NHL-draften 2027.

Nästa svensk är Frölundas talangfulle center Bosse Meijer som imponerat under försäsongen och också spelat till sig en ordinarie SHL-plats hos göteborgarna. Meijer rankas som 27:e spelare av Craig Button.

Sist, både bland svenskarna och på rankingen, är Dorian Eklund Aspe som till vardags spelar i Djurgårdens juniorlag. Den storväxte 17-åringen har imponerat både i TV-pucken, Djurgårdens U18-lag samt med Småkronorna i Hlinka Gretzky Cup. Han har inlett säsongen med 2+0 på sex matcher i U20 Nationell och tar nu plats som den 32:a och sista spelare på Craig Buttons ranking.

Topp tio i NHL-draften – enligt Craig Button

1) Landon DuPont, b, University of Michigan (Kanada)

2) Nazar Privalov, fw, CSKA Moskva (Ryssland)

3) Sergei Skvortsov, fw, Torpedo Nizhny Novgorod (Ryssland)

4) Carter Meyer, c, Québec Remparts (USA)

5) Dima Zhilkin, fw, Saginaw Spirit (Kanada)

6) Brock England, fw, Seattle Thunderbirds (Kanada)

7) Brock Cripps, b, Prince Albert Raiders (Kanada)

8) Jonah Neuenschwander, c, EHC Biel-Bienne (Schweiz)

9) Sammy Nelson, c, University of Notre Dame (USA)

10) Alexis Joseph, c, Saint John Sea Dogs (Kanada)

Så rankas svenskarna inför NHL-draften 2027

21) Milan Sundström, c, MoDo

27) Bosse Meijer, c, Frölunda

32) Dorian Eklund Aspe, fw, Djurgården U20

Här är hela rankingen.