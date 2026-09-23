Fred Nilsson låg bakom det mesta när Leksand tar tredje raka segern.

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Efter två omgångar i HockeyAllsvenskan har endast två lag tagit full pott med sex poäng, Leksand och Oskarshamn. Under onsdagskvällen möttes lagen i Dalarna för att se vilket lag som skulle förlänga segersviten.

Då fick bortalaget IKO en drömstart när nyförvärvet Danny Dzhaniyev spräckte nollan redan efter 76 sekunder med sitt första mål i HockeyAllsvenskan. Glädjen blev dock inte långvarig för smålänningarna. Hemmalaget kvitterade sedan Fred Nilsson spelat upp till Josh Passolt som gick på egen hand och sedan sköt in 1-1. Mot slutet av perioden kunde Leksand också ta ledningen i matchen.

Tyler Kelleher hade pucken bakom mål och spelade in till Patrik Zackrisson som snärtade upp 2-1-pucken bakom Emil Vuorio i IKO-kassen.

Fred Nilsson med fyra assist i Leksands seger

I början av andra perioden utökade Leksand också till 3-1. Det var Åke Stakkestad som kunde skjuta in masarnas tredje mål efter en delikat framspelning av backen Carter Berger. Hemmalaget hade sedan bra kontroll på tillställningen och 3-1 stod sig hela vägen in till pausen.

Leksand utökade sedan återigen när August Lissel satte 4-1 för hemmalaget. Noterbart var då att backen Fred Nilsson stått för assist till alla fyra målen. Efter att ha gått poänglös från de två första matcherna stod Nilsson nu alltså för fyra poäng mot Oskarshamn.

Nilsson var dock inte inblandad i Leksands 5-1-mål som gjordes av Tyler Kelleher efter en rörig situation framför Oskarshamns kasse och målet godkändes först efter videogranskning. Oskarshamn fick en snabb reducering genom Calle Karlsson, som gjorde mål för tredje matchen i rad för att inleda säsongen. När bortalaget fick spela fem-mot-tre kom även 5-3 genom Joel Svensson för att skapa viss nerv i matchen.

5-3 stod sig sedan matchen ut och Leksand tar därmed sin tredje raka seger och fortsätter sin perfekta start på säsongen. De toppar därmed HockeyAllsvenskan med full pott, nio poäng, efter tre omgångar.

Leksand – Oskarshamn 5–3 (2-1,1-0,2-2)

Leksand: Josh Passolt, Patrik Zackrisson, Åke Stakkestad, August Lissel, Tyler Kelleher.

Oskarshamn: Danny Dzhaniyev, Calle Karlsson, Joel Svensson.