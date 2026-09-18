MoDo sänkte AIK - i ett fullsatt Globen
260918 Modos Carl Mattsson jublar efter 0-1 under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan AIK och Modo den 18 september 2026 i Stockholm. Foto: Kenta JÃ¶nsson / BILDBYRÃN / COP 210 / KJ0375
Foto: BILDBYRÃN
Hockeyallsvenskan

MoDo sänkte AIK - i ett fullsatt Globen

Publicerad 18 september 2026 21:30
Hockeysverige
Hockeysverige
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MoDo Hockey fick en flygande start på säsongen efter en tung bortaseger mot AIK i Avicii Arena. Stor matchhjälte blev Erik Jinesjö Karlsson som slog till med två mål när MoDo vann med 3–1.

Det slogs an en målsnål ton i Avicii Arena där den första perioden slutade helt utan mål. I den andra aktens mittenakt spräckte gästerna dödläget. Carl Mattsson satte ledningsmålet för MoDo, assisterad av Victor Berglund och Elias Rosén. Kort därefter utökade Erik Jinesjö Karlsson till 2–0.  

AIK gav dock inte upp utan skapade nerv tidigt i den tredje perioden när Christopher Bengtsson reducerade till 1–2. Hemmalaget pressade på för en kvittering och plockade ut målvakten Jhonas Enroth i slutet efter en timeout.  

Chansningen straffade sig när Erik Jinesjö Karlsson skickade in sitt andra mål för kvällen i tom kasse och spikade slutresultatet till 3–1 för MoDo.  

Matchfakta

AIK – MoDo Hockey 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Första perioden: -  

Andra perioden: 0–1 (25.45) Carl Mattsson (Victor Berglund, Elias Rosén) 0–2 (33.07) Erik Jinesjö Karlsson (Emil Larsson, Hugo Hallin)  

Tredje perioden: 1–2 (42.28) Christopher Bengtsson (Anders Grönlund, Sid Boije) 1–3 (58.25) Erik Jinesjö Karlsson (utan assisterande) ENG  

Skott: 33–23 (10–8, 15–10, 8–5) Utvisningar: AIK: 2x2 min. MoDo: 5x2 min.

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