MoDo sänkte AIK - i ett fullsatt Globen

Det slogs an en målsnål ton i Avicii Arena där den första perioden slutade helt utan mål. I den andra aktens mittenakt spräckte gästerna dödläget. Carl Mattsson satte ledningsmålet för MoDo, assisterad av Victor Berglund och Elias Rosén. Kort därefter utökade Erik Jinesjö Karlsson till 2–0.

AIK gav dock inte upp utan skapade nerv tidigt i den tredje perioden när Christopher Bengtsson reducerade till 1–2. Hemmalaget pressade på för en kvittering och plockade ut målvakten Jhonas Enroth i slutet efter en timeout.

Chansningen straffade sig när Erik Jinesjö Karlsson skickade in sitt andra mål för kvällen i tom kasse och spikade slutresultatet till 3–1 för MoDo.

Matchfakta

AIK – MoDo Hockey 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

Första perioden: -

Andra perioden: 0–1 (25.45) Carl Mattsson (Victor Berglund, Elias Rosén) 0–2 (33.07) Erik Jinesjö Karlsson (Emil Larsson, Hugo Hallin)

Tredje perioden: 1–2 (42.28) Christopher Bengtsson (Anders Grönlund, Sid Boije) 1–3 (58.25) Erik Jinesjö Karlsson (utan assisterande) ENG

Skott: 33–23 (10–8, 15–10, 8–5) Utvisningar: AIK: 2x2 min. MoDo: 5x2 min.