Mikael Wikstrand och hans Västerås har fått en tuff start igen.

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Västerås har återigen fått en tuff start på säsongen i HockeyAllsvenskan. VIK inledde säsongen med två raka 3-2-förluster mot Almtuna respektive BIK Karlskoga . Under onsdagskvällen gick det dock ännu sämre för Västerås som blev nollade på hemmaplan av Södertälje.

Filip Holst Persson gav gästerna ledningen i första perioden och i den andra var SSK snäppet vassare över hela banan. Det gjorde att VIK-tränaren Mikael Wikstrand tog timeout redan efter fem minuter. Det gav dock knapp effekt då SSK utökade till 2-0 genom Carter Souch.

I den andra periodpausen ilsknade då Theo Keilin till på VIK:s insats under de första 40 minuterna.

– Det är undermåligt. Jag tycker inte alls att det är tillräckligt bra. Det finns mycket mer att önska på hemmaplan. Vi vet att vi är ett lag som kommer behöva köra. Vi kommer inte att kunna slå Södertälje på ”skills”. Vi behöver vara jävligt jävliga och åka mycket skridskor. Den ödmjukheten behöver vi ha i varje match och period. Den måste upp helt enkelt, säger Keilin till TV4.

Södertälje hade dock full kontroll under tredje perioden. Det var dock otäcka bilder när Linus Skager i SSK fick utgå skadad. Han vred sig i smärtor efter en olycklig kollision och fick hjälpas av isen.

Sedan punkterade Södertälje matchen. Nolan Stevens satte först 3-0 innan Teemu Väyrynen stängde butiken med sitt 4-0-mål i tom kasse. SSK vann skotten med 33-17 och Love Härenstam höll nollan för bortalaget, även om han inte hade jättemycket att göra i matchen.

Västerås kvar på noll poäng i HockeyAllsvenskan

Mikael Wikstrand, ny tränare i Västerås för den här säsongen, var kritisk över lagets spel i förlusten.

– Det är tråkigt att förlora. Vi åker runt och funderar rätt mycket. Södertälje vinner fullt rättvist, säger Wikstrand till TV4 efter förlusten och fortsätter:

– Vi behöver vinna fler dueller men jag tycker inte att det är där vi faller i dag. Det är bättre än våra djupaste dalar men vi faller på att vi har ett för dåligt puckspel och inte får fart på grejerna. Jag är mer besviken på vårt puckspel och attackspel.

Västerås står nu kvar på noll poäng efter tre omgångar i HockeyAllsvenskan och är, precis som i fjol, förankrade i botten av tabellen. VIK:s fyra mål framåt är också klart sämst av alla lag så här långt.

– Vi är mycket upp och ner. När vi väl är bra, då är vi väldigt bra men när vi har lite tyngre perioder är vi lite för djupa. Det måste vi förbättra och höja upp vår lägstanivå avsevärt för att kunna ta poäng. Vi får gneta på, det är en tuff start med tre förluster men jag tycker ändå att det finns ljusglimtar att ta med, säger Mikael Wikstrand.

VIK får fortsätta jaga säsongens första seger på fredag när laget spelar borta mot Mora, som också inlett med tre raka förluster.

Västerås – Södertälje 0–4 (0-1,0-1,0-2)

Västerås: –

Södertälje: Filip Holst Persson, Carter Souch, Nolan Stevens, Teemu Väyrynen.