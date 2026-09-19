SHL-lånets efterlängtade måljubel: "Smällde dit han"

Leo Sundqvist jublar efter 1–0-målet mot MoDo.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

Leo Sundqvist (Forward) har länge pratats om som ett av Brynäs IF och Sveriges största löften i 2007-kullen, men på seniornivå har målskyttet han delvis gjort sig känd för, inte följt med. Detta trots 37 ombytta matcher i SHL.

Idag, kort efter att utlåningen till Almtuna IS blivit klar, fick 19-åringen jubla.

MoDo Hockey stod på andra sidan i den andra omgången av Hockeyallsvenskan och Uppsala-publiken fick jubla redan efter två minuter. Men det var, som ni förstår, inte Karl Sterner som nätade igen, vilket han gjorde tre gånger om i 3–2-premiären mot Västerås, utan Jörgen Sundqvists grabb.

SHL-lånet hade tagit platsen vid vänster tekningscirkel, i powerplay, och tryckte in ett direktskott bakom Adam Werner.

Åtta minuter senare kvitterade MoDo genom Carl Matsson, och kort därefter satte också Elton Hermansson 2–1 mellan benen på Almtunas Hugo Hävelid.

– MoDo väcktes till liv lite av det där målet (från Leo Sundqvist) får man säga. Fint spel i powerplay. Ragnarsson, Jarbsjö och Sundqvist, säger TV4:s kommentator Richard Hermansson i sändningen.

Leo Sundqvist om första seniormålet: "Smällde dit han"

1–2 stod sig in i första periodpausen där Leo Sundqvist fick TV4:s headset på sig för att försöka beskriva känslan av att göra första seniormålet.

– Det är alltid kul att göra mål, speciellt nu i andra matchen här i Almtuna. Det var roligt.

– Där stod jag ledig och smällde dit han. Jag försökte bara få han på mål, så blev det mål, fortsätter han om fullträffen.

Den högerfattade forwarden gjorde hela 29 mål på 35 U20-matcher förra året, och hoppas nu säkerligen växla upp i Hockeyallsvenskan.

– Det har varit jättekul. Alla välkomnar mig bra, det är ett bra gäng, så det här blir bra, säger han och fortsätter om målen:

– Det är att försöka hjälpa laget så mycket som möjligt och att det går så bra för laget som möjligt.

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