Ger besked efter nya skadan: ”Vi är inte oroliga”

Frederik Dichow fick lämna VM i Schweiz på grund av skada.

Nu ger Timrå lugnande besked om målvaktens status inför nästa säsong.

– Han kommer att vara fullt frisk när han kommer tillbaka, säger sportchef Kent Norberg till Sundsvalls Tidning.

Frederik Dichow ska vara helt återställd till nästa säsong menar Kent ”Nubben” Norberg i Timrå. Foto: Bildbyrån

Frederik Dichow missade stora delar av säsongen med HV71 på grund av skada. Han skadades i en match mot Linköping 28 oktober och spelade sedan inte mer för HV71 under resterande del av säsongen. Han gjorde däremot ett försök till comeback under OS i februari. Där spelade han för Danmark och hoppade in under en match mot USA. Dichow fick däremot ett bakslag på sin tidigare skada under OS och missade resten av säsongen.

Nyligen var olyckan framme igen för Dichow. Han var uttagen till Danmarks VM-trupp men tvingades lämna återbud då han återigen slagit upp skadan. Dichow lämnade Danmarks samling och har sedan haft osäker status.

Inför den kommande säsongen har Frederik Dichow värvats till Timrå. Klubbens sportchef Kent ”Nubben” Norberg menar däremot att han kommer vara återställd när laget samlas inför nästa säsong

– Det kommer han att vara, absolut. Det är ingen fara, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning.

Timrå svarar om Frederik Dichow: ”Det kommer att bli bra”

Timrå gjorde tidigt klart med Frederik Dichow men skadorna har sedan gjort att nyförvärvet har en osäker status. Enligt Kent Norberg är det däremot ingenting att vara orolig för.

– Nej, vi hade nästan gjort klart med honom innan skadorna började. Så är det ibland när man är tidig, det är klart att det händer saker under säsongen. Men han kommer att vara fullt frisk när han kommer tillbaka. Han jobbar på med sin rehabilitering och det kommer att bli bra.

Frederik Dichow genomgår just nu rehabilitering för att bli frisk från en inflammation i bröstbenet, som har stört honom under lång tid. Timrå har däremot inga planer på att plocka in en tredje målvakt för att täcka upp för Dichow. De känner inte heller någon oro kring danskens status inför nästa säsong.

– Nej, inte eftersom det är två olika skador. Först var det nacken och sen var det den här skadan som är på väg att läka, men som kanske inte varit riktigt läkt då. Vi är inte oroliga för det, säger Kent Norberg till ST.

