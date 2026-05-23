Alexander Bjurström blev poängkung i Visby/Roma – men kommer inte följa med upp till HockeyAllsvenskan.

Forwarden har nobbat ett kontrakt från nykomlingen.

– Jag blev lite förvånad faktiskt, säger sportchefen André Lundholm till Helagotland.

Alexander Bjurström nobbar en fortsättning i Visby/Roma.

Två år i rad har Alexander Bjurström varit den poängbästa spelaren i Visby/Roma. Säsongen 2024/25 stod han för 53 poäng (19+34) på 46 matcher och den gångna säsongen gjorde han 51 poäng (24+27) på 52 matcher. Under slutspelet var Bjurström också en av de bästa spelarna med nio mål och 16 poäng på 16 matcher när Visby/Roma säkrade sitt historiska avancemang till HockeyAllsvenskan.

Poängkungen kommer däremot inte att följa med klubben upp.

Visbys sportchef André Lundholm bekräftar nämligen att Bjurström lämnar klubben efter avancemanget.

– Han har tackat nej till vårt kontraktsförslag. Han är den enda spelaren vi erbjudit kontrakt men som valt en annan väg, säger André Lundholm till Helagotland och fortsätter:

– Jag blev lite förvånad faktiskt. Jag hade gärna sett honom kvar hos oss för jag tror att det finns ännu mer att hämta i honom. Alexander är en jätteduktig spelare.

Alexander Bjurström lämnar Visby/Roma efter två år

2024 flyttade Alexander Bjurström till Visby/Roma och gjorde sedan hela 104 poäng på 98 matcher för klubben under två säsonger. Som junior spelade Bjurström i Brynäs där han också fick spela 47 SHL-matcher. Under karriären har han också spelat 92 matcher i HockeyAllsvenskan för Almtuna och Troja-Ljungby. I Hockeyettan har Alexander Bjurström alltid levererat på en hög nivå och gjort minst 40 poäng under alla sina fem säsonger för Troja-Ljungby, Hudiksvall och Visby/Roma.

Det är ännu oklart var 28-åringen kommer att fortsätta sin karriär.

Visby/Roma har sedan tidigare bekräftat att tio andra kvalhjältar lämnar klubben efter avancemanget. I torsdags gjorde klubben också klart med sitt första nyförvärv inför säsongen i HockeyAllsvenskan genom att presentera forwarden Jonathan Wikström från Troja-Ljungby.

