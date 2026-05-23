Det blev bara en säsong i Mora för Jesper Norbäck.

Klubben meddelar nu att kontraktet bryts och parterna går skilda vägar.

Jesper Norbäck och Mora går skilda vägar efter endast en säsong. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Förra året gick Jesper Norbäck från BIK Karlskoga till Mora IK. Flytten till Dalarna blev däremot inte vad 28-åringen hade hoppats. Värmlänningen hade en tuff säsong i Mora och stod för endast 13 poäng på 49 matcher, vilket är hans sämsta notering i HockeyAllsvenskan. Norbäck hade tidigare aldrig ens varit under 20 poäng utan hade gjort 22 poäng som ”sämst” innan flytten till Mora.

Jesper Norbäck värvades till Mora på ett tvåårskontrakt. Under lördagen bekräftar däremot MIK att avtalet bryts i förväg och Norbäck lämnar klubben med omedelbar verkan. Än är det oklart var karriären fortsätter för 28-åringen.

Han tog klivet upp till HockeyAllsvenskan säsongen 2020 och gjorde succé direkt med 37 poäng på 51 matcher i Almtuna under debutsäsongen. Han gjorde sedan 30 poäng säsongen 2022/23 och blev inlånad av Örebro där han fick spela sina två första SHL-matcher i karriären. Norbäck lämnade sedan Almtuna efter tre säsonger och flyttade hem till Värmland för spel i BIK Karlskoga. Där blev det två år innan flytten till Mora förra säsongen. Totalt har Jesper Norbäck spelat 301 allsvenska matcher och noterats för 156 poäng över sju säsonger.

Romeo Edvardsen Sørensen lämnar Mora för Färjestad

Mora tackar samtidigt också av den norske succéjunioren Romeo Edvardsen Sørensen. 18-åringen har öst in poäng för Moras juniorlag och den gångna säsongen gjorde han hela 40 poäng på 25 matcher i U20 Nationell. Han stod även för 3+1 på 24 matcher i HockeyAllsvenskan under säsongen. I torsdags kunde Hockeysverige.se avslöja att Edvardsen Sørensen lämnar Mora för spel i Färjestad nästa säsong, något som sedan också bekräftades av FBK.

Nu blir 18-åringen också officiellt avtackad av Mora IK efter två år i klubben.

