Klart: Leksand värvar poängkungen

Leksand fortsätter satsa ungt inför säsongen i HockeyAllsvenskan.

U20-poängkungen Oliver Dejberg Larsen är klar för dalaklubben.

Oliver Dejberg Larsen flyttar upp till Dalarna för spel i Leksand. Foto: Nick Wosika/Icon Sportswire/Alamy

I måndags kunde Hockeysverige.se avslöja att den 19-årige dansken Oliver Dejberg Larsen är nära en övergång till Leksand inför den kommande säsongen.

Under lördagen bekräftas också övergången. Leksand meddelar vis sin hemsida att de har kommit överens om ett tvåårskontrakt med Oliver Dejberg Larsen som ansluter från Rögle.

– Vi är glada över att Oliver valt att komma till oss för att fortsätta sin utveckling i vår miljö. Han besitter många fina egenskaper och har en hög potential, det ska bli väldigt spännande att följa hans resa under de kommande två åren. Oliver är fortfarande junior och kommer även kunna spela matcher i vårt juniorlag. Precis som med flera av våra andra unga spelare ser vi fram emot att följa de steg de kan ta, både individuellt och tillsammans genom en bra träningsmiljö, säger Jesper Ollas.

Oliver Dejberg Larsen gjorde succé i Rögles U20-lag den gångna säsongen. Han stod för hela 20 mål och 53 poäng på 36 matcher vilket gjorde att han vann hela poängligan i U20 Nationell. Han kom även delad femma i skytteligan. Under säsongen spelade Dejberg Larsen också JVM för Danmark där han imponerade med sex poäng på fem matcher vilket var bäst i det danska laget.

19-åringen från Aalborg har spelat i Rögle under de senaste tre säsongerna men flyttar nu vidare till Leksand. Där kommer han att både kunna spela för klubbens U20-lag samt med A-laget i HockeyAllsvenskan. Inför sommaren är Oliver Dejberg Larsen också aktuell för NHL-draften där han skulle kunna bli vald som överårig efter att inte ha blivit nobbad förra året.

Source: Oliver Dejbjerg Larsen @ Elite Prospects