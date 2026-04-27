Så spelas kvartsfinalerna i U18-VM − mardrömsmotstånd för Sverige

Nu är det dags för kvartsfinaler i U18-VM.

Då ställs Småkronorna mot mardrömsmotståndaren Kanada.

Johan Rosén och hans Småkronorna ställs inför en tuff uppgift. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

U18-VM 2026: Spelschema och resultat | Nyheter om U18-VM | TV-tider | Allt om Småkronorna |

2024 åkte Småkronorna ut i semifinal efter att ha förlorat med 5-4 mot Kanada.

Förra året tog sig Sverige hela vägen till final men fick där stryk med hela 7-0 mot Kanada.

Nu ställs Småkronorna mot Kanada i en slutspelsmatch på U18-VM igen, den här gången redan i kvartsfinal.

Sverige får möta Kanada i kvartsfinal

När Sverige vann med 10-1 mot Danmark tidigare under måndagen säkrade man tredjeplatsen i grupp B. Småkronorna missade att ta en av topplaceringarna i gruppen sedan man förlorat mot Tjeckien med 2-1 och åkt på en storförlust, med 9-1, mot USA. Därmed stod det klart att Sverige skulle få möta tvåan från grupp A, vilken nation som det skulle bli kom dock att avgöras av resterande matcher.

Småkronorna hade kunnat ställas mot Slovakien, Kanada eller Finland beroende på hur dagens matcher hade slutat. I eftermiddagens toppmatch mellan Kanada och Finland blev det däremot aldrig spännande. Det var aldrig något snack om saken utan Kanada körde över Finland och vann med hela 7-0. Därmed säkrade Kanada en topp två-placering i gruppen med Finland skulle bli trea.

Under kvällen spelade sedan värdnationen Slovakien mot Lettland i den avgörande gruppspelsmatchen. Eftersom att Slovakien skrällde och vann mot Kanada i premiären kunde Slovakien säkra gruppsegern vid en vinst mot Lettland. Slovakerna gick upp till 2-0-ledning tidigt i matchen men sedan blev det oväntat jämnt och Lettland reducera för att skapa viss spänning i matchen. I tredje perioden kunde sedan Slovakien säkra segern och matchen slutade 5-2 till värdnationen.

Det innebär att Slovakien vinner grupp A och Kanada blir i stället tvåa i gruppen. Därmed blir det alltså Kanada och Sverige som möts i kvartsfinal.

Så slutade gruppspelet

Grupp A

1. Slovakien 5 matcher 17–9 (+8) 10 poäng 2. Kanada 5 matcher 22–2 (+20) 9 poäng 3. Finland 5 matcher 13–12 (+1) 8 poäng 4. Lettland 5 matcher 10–14 (–4) 3 poäng 5. Norge 5 matcher 3–28 (–25) 0 poäng

Grupp B

1. USA 5 matcher 24–6 (+18) 10 poäng 2. Tjeckien 5 matcher 16–7 (+9) 9 poäng 3. Sverige 5 matcher 19–14 (+5) 6 poäng 4. Danmark 5 matcher 6–22 (–16) 3 poäng 5. Tyskland 5 matcher 8–24 (–16) 2 poäng

Så spelas kvartsfinalerna i U18-VM

Onsdag 29 april: Tjeckien − Finland 12:00

Onsdag 29 april: Kanada − Sverige 14:00

Onsdag 29 april: USA − Lettland 16:00

Onsdag 29 april: Slovakien − Danmark 18:00

Sveriges trupp i U18-VM 2026

Målvakter

1. Kevin Törnblom, Örebro HK

30. Milo Tjärnlund, Rögle BK

35. Viggo Tamm, Leksands IF



Backar

2. Axel Elofsson, Örebro HK

3. Zigge Bratt, Frölunda HC

4. Malte Gustafsson, HV71

5. Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

6. Samuel Eriksson, Färjestad BK

7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK

8. Ola Palme, Växjö Lakers HC

26. Vilgot Lidén, Leksands IF



Forwards

11. Alexander Command, Örebro HK

12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14. Nils Bartholdsson, Rögle BK

17. Elton Hermansson, MoDo Hockey

19. Adam Andersson, Leksands IF

20. Mikael Kim, Rögle BK

22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23. Bosse Meijer, Frölunda HC

24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC

27. Ludvig Andersson, Örebro HK

28. Adam Nömme, Frölunda HC

29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Poängligan i U18-VM

