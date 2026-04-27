Prenumerera

Logga in

Så spelas kvartsfinalerna i U18-VM − mardrömsmotstånd för Sverige

Author image
Robin Olausson
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Nu är det dags för kvartsfinaler i U18-VM.
Då ställs Småkronorna mot mardrömsmotståndaren Kanada.

Johan Rosén och hans Småkronorna ställs inför en tuff uppgift. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

2024 åkte Småkronorna ut i semifinal efter att ha förlorat med 5-4 mot Kanada.

Förra året tog sig Sverige hela vägen till final men fick där stryk med hela 7-0 mot Kanada.

Nu ställs Småkronorna mot Kanada i en slutspelsmatch på U18-VM igen, den här gången redan i kvartsfinal.

Sverige får möta Kanada i kvartsfinal

När Sverige vann med 10-1 mot Danmark tidigare under måndagen säkrade man tredjeplatsen i grupp B. Småkronorna missade att ta en av topplaceringarna i gruppen sedan man förlorat mot Tjeckien med 2-1 och åkt på en storförlust, med 9-1, mot USA. Därmed stod det klart att Sverige skulle få möta tvåan från grupp A, vilken nation som det skulle bli kom dock att avgöras av resterande matcher.

Småkronorna hade kunnat ställas mot Slovakien, Kanada eller Finland beroende på hur dagens matcher hade slutat. I eftermiddagens toppmatch mellan Kanada och Finland blev det däremot aldrig spännande. Det var aldrig något snack om saken utan Kanada körde över Finland och vann med hela 7-0. Därmed säkrade Kanada en topp två-placering i gruppen med Finland skulle bli trea.

Under kvällen spelade sedan värdnationen Slovakien mot Lettland i den avgörande gruppspelsmatchen. Eftersom att Slovakien skrällde och vann mot Kanada i premiären kunde Slovakien säkra gruppsegern vid en vinst mot Lettland. Slovakerna gick upp till 2-0-ledning tidigt i matchen men sedan blev det oväntat jämnt och Lettland reducera för att skapa viss spänning i matchen. I tredje perioden kunde sedan Slovakien säkra segern och matchen slutade 5-2 till värdnationen.

Det innebär att Slovakien vinner grupp A och Kanada blir i stället tvåa i gruppen. Därmed blir det alltså Kanada och Sverige som möts i kvartsfinal.

Så slutade gruppspelet

Grupp A

1. Slovakien5 matcher17–9 (+8) 10 poäng
2. Kanada5 matcher22–2 (+20)9 poäng
3. Finland5 matcher13–12 (+1)8 poäng
4. Lettland5 matcher10–14 (–4)3 poäng
5. Norge5 matcher3–28 (–25)0 poäng

Grupp B

1. USA5 matcher24–6 (+18)10 poäng
2. Tjeckien5 matcher16–7 (+9)9 poäng
3. Sverige5 matcher19–14 (+5)6 poäng
4. Danmark5 matcher6–22 (–16)3 poäng
5. Tyskland5 matcher8–24 (–16)2 poäng

Så spelas kvartsfinalerna i U18-VM

Onsdag 29 april: Tjeckien − Finland 12:00
Onsdag 29 april: Kanada − Sverige 14:00
Onsdag 29 april: USA − Lettland 16:00
Onsdag 29 april: Slovakien − Danmark 18:00

Sveriges trupp i U18-VM 2026

Målvakter

1. Kevin TörnblomÖrebro HK
30. Milo TjärnlundRögle BK
35. Viggo TammLeksands IF

Backar

2. Axel Elofsson, Örebro HK
3. Zigge BrattFrölunda HC
4. Malte GustafssonHV71
5. Hjalmar Cilthe, Frölunda HC
6. Samuel ErikssonFärjestad BK
7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK
8. Ola PalmeVäxjö Lakers HC
26. Vilgot Lidén, Leksands IF

Forwards

11. Alexander Command, Örebro HK
12. Marcus NordmarkDjurgårdens IF
14. Nils Bartholdsson, Rögle BK
17. Elton HermanssonMoDo Hockey
19. Adam Andersson, Leksands IF
20. Mikael Kim, Rögle BK
22. Wiggo SörenssonBoro/Vetlanda HC
23. Bosse Meijer, Frölunda HC
24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF
25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC
27. Ludvig Andersson, Örebro HK
28. Adam Nömme, Frölunda HC
29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Poängligan i U18-VM

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

