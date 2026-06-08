Alex Tuch är på väg att bli free agent. Forwarden har utgående kontrakt och någon lösning med Buffalo Sabres ser inte ut att vara i sikte, enligt insidern Darren Dreger.

Alex Tuch ser ut att bli free agent till sommaren.

Foto: Brian Fluharty-Imagn Images.

I tre av de fyra senaste säsongerna har Alex Tuch gjort över 30 mål i NHL. Forwarden har sedan han anslöt till Buffalo 2021 etablerat sig som en bra powerforward i ligan. Den gångna säsongen gjorde han 66 poäng på 79 matcher, fördelat på lika många mål och assist. Till nästa säsong går kontraktet ut – och nu ser det ut som att han blir ett av de största namnen under free agency.

Någon lösning med Buffalo ser just nu ut att vara långt borta, det enligt insidern Darren Dreger.

En av anledningarna ska vara längden på kontraktet. 30-åringen uppges vilja ha ett kontrakt närmare maxlängden, vilket är på åtta år. Dessutom vill han nog ha en ordentlig löneökning från de nuvarande 4,75 miljoner dollarna han tjänade per säsong på sitt senaste kontrakt.

Det gör att Sabres tvekar. Nu pekar också en hel del på att han kommer att testa den öppna marknaden.

Alex Tuch draftades som spelare nummer 18 av Minnesota Wild 2014. Det blev däremot bara sex matcher där innan han trejdades till Vegas i samband med expansionsdraften. Väl där blev han en ordinarie NHL-spelare och det blev totalt fyra säsonger i klubben. Nu återstår det att se om det väntar spel i en fjärde NHL-klubb till hösten.

Darren Dreger: It sure sounds like there isn’t progress being made between Buffalo and Alex Tuch, and I’m hearing that Tuch is likely going to free agency – First Up (6/5) — NHL Rumour Report (@NHLRumourReport) June 7, 2026

Source: Alex Tuch @ Elite Prospects