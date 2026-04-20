Så sänder SVT U18-VM på tv
På onsdag startar U18-VM 2026 i ishockey för herrar. SVT sänder Småkronornas matcher i turneringen. Här är all information kring hur man kan se Sverige spela.
Småkronorna kliver in årets U18-VM som en av guldfavoriterna. Sverige har tagit hem guld i turneringen 2019 och 2022 och har just nu en svit på sex raka mästerskap med medalj. I fjol blev det silver efter en tung 0–7-förlust mot Kanada i finalen i Texas.
Nu spelas turneringen på europeisk mark, närmare bestämt i Slovakien. Småkronorna spelar sina gruppspelsmatcher i huvudstaden Bratislava, med start mot Tyskland på onsdag klockan 12.00. I Sveriges grupp B finns även Tjeckien, USA och Danmark. I grupp A, som spelar sina matcher i Trencin, återfinns Kanada, Finland, Slovakien, Lettland och Norge.
SVT sänder Sveriges matcher i turneringen, där Chris Härenstam och Linus Eklund kommenterar.
Sändningstider för U18-VM 2026 på SVT
- Onsdag 22 april:
Tyskland–Sverige 12.00-14.30 SVT1/SVT Play
- Torsdag 23 april:
Sverige–Tjeckien 16.00-18.30 SVT Play
- Lördag 25 april:
Sverige–USA 16.00-18.30 SVT Play
- Måndag 27 april:
Danmark–Sverige 12.00-14.30 SVT1/SVT Play
SVT sänder även Sveriges matcher i slutspelet. Kvartsfinaler spelas 29 april följt av semifinaler 1 maj och bronsmatch och final den 2 maj.
Sverige trupp i U18-VM 2026
Målvakter
1. Kevin Törnblom, Örebro HK
30. Milo Tjärnlund, Rögle BK
35. Viggo Tamm, Leksands IF
Backar
2. Axel Elofsson, Örebro HK
3. Zigge Bratt, Frölunda HC
4. Malte Gustafsson, HV71
5. Hjalmar Cilthe, Frölunda HC
6. Samuel Eriksson, Färjestad BK
7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK
8. Ola Palme, Växjö Lakers HC
26. Vilgot Lidén, Leksands IF
Forwards
11. Alexander Command, Örebro HK
12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF
14. Nils Bartholdsson, Rögle BK
17. Elton Hermansson, MoDo Hockey
19. Adam Andersson, Leksands IF
20. Mikael Kim, Rögle BK
22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC
23. Bosse Meijer, Frölunda HC
24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF
25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC
27. Ludvig Andersson, Örebro HK
28. Adam Nömme, Frölunda HC
29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC
Förbundskapten: Johan Rosén
