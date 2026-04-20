Så sänder SVT U18-VM på tv

På onsdag startar U18-VM 2026 i ishockey för herrar. SVT sänder Småkronornas matcher i turneringen. Här är all information kring hur man kan se Sverige spela.

SVT, med Chris Härenstam som kommentator, sänder matcherna med Elton Hermansson och Småkronorna under U18-VM i Slovakien.

Foto: Andreas Sandström / BILDBYRÅN

Småkronorna kliver in årets U18-VM som en av guldfavoriterna. Sverige har tagit hem guld i turneringen 2019 och 2022 och har just nu en svit på sex raka mästerskap med medalj. I fjol blev det silver efter en tung 0–7-förlust mot Kanada i finalen i Texas.

Nu spelas turneringen på europeisk mark, närmare bestämt i Slovakien. Småkronorna spelar sina gruppspelsmatcher i huvudstaden Bratislava, med start mot Tyskland på onsdag klockan 12.00. I Sveriges grupp B finns även Tjeckien, USA och Danmark. I grupp A, som spelar sina matcher i Trencin, återfinns Kanada, Finland, Slovakien, Lettland och Norge.

SVT sänder Sveriges matcher i turneringen, där Chris Härenstam och Linus Eklund kommenterar.

Sändningstider för U18-VM 2026 på SVT

Onsdag 22 april:

Tyskland–Sverige 12.00-14.30 SVT1/SVT Play



Torsdag 23 april:

Sverige–Tjeckien 16.00-18.30 SVT Play



Lördag 25 april:

Sverige–USA 16.00-18.30 SVT Play



Måndag 27 april:

Danmark–Sverige 12.00-14.30 SVT1/SVT Play

SVT sänder även Sveriges matcher i slutspelet. Kvartsfinaler spelas 29 april följt av semifinaler 1 maj och bronsmatch och final den 2 maj.

Sverige trupp i U18-VM 2026

Målvakter



1. Kevin Törnblom, Örebro HK

30. Milo Tjärnlund, Rögle BK

35. Viggo Tamm, Leksands IF



Backar



2. Axel Elofsson, Örebro HK

3. Zigge Bratt, Frölunda HC

4. Malte Gustafsson, HV71

5. Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

6. Samuel Eriksson, Färjestad BK

7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK

8. Ola Palme, Växjö Lakers HC

26. Vilgot Lidén, Leksands IF



Forwards



11. Alexander Command, Örebro HK

12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14. Nils Bartholdsson, Rögle BK

17. Elton Hermansson, MoDo Hockey

19. Adam Andersson, Leksands IF

20. Mikael Kim, Rögle BK

22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23. Bosse Meijer, Frölunda HC

24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC

27. Ludvig Andersson, Örebro HK

28. Adam Nömme, Frölunda HC

29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Förbundskapten: Johan Rosén