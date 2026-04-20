Så sänder SVT U18-VM på tv

Uffe Bodin
På onsdag startar U18-VM 2026 i ishockey för herrar. SVT sänder Småkronornas matcher i turneringen. Här är all information kring hur man kan se Sverige spela.

SVT, med Chris Härenstam som kommentator, sänder matcherna med Elton Hermansson och Småkronorna under U18-VM i Slovakien.
Småkronorna kliver in årets U18-VM som en av guldfavoriterna. Sverige har tagit hem guld i turneringen 2019 och 2022 och har just nu en svit på sex raka mästerskap med medalj. I fjol blev det silver efter en tung 0–7-förlust mot Kanada i finalen i Texas.

Nu spelas turneringen på europeisk mark, närmare bestämt i Slovakien. Småkronorna spelar sina gruppspelsmatcher i huvudstaden Bratislava, med start mot Tyskland på onsdag klockan 12.00. I Sveriges grupp B finns även Tjeckien, USA och Danmark. I grupp A, som spelar sina matcher i Trencin, återfinns Kanada, Finland, Slovakien, Lettland och Norge.

SVT sänder Sveriges matcher i turneringen, där Chris Härenstam och Linus Eklund kommenterar.

Sändningstider för U18-VM 2026 på SVT

  • Onsdag 22 april:
    Tyskland–Sverige 12.00-14.30 SVT1/SVT Play
  • Torsdag 23 april:
    Sverige–Tjeckien 16.00-18.30 SVT Play
  • Lördag 25 april:
    Sverige–USA 16.00-18.30 SVT Play
  • Måndag 27 april:
    Danmark–Sverige 12.00-14.30 SVT1/SVT Play

SVT sänder även Sveriges matcher i slutspelet. Kvartsfinaler spelas 29 april följt av semifinaler 1 maj och bronsmatch och final den 2 maj.

Sverige trupp i U18-VM 2026

Målvakter

1. Kevin TörnblomÖrebro HK
30. Milo TjärnlundRögle BK
35. Viggo TammLeksands IF

Backar

2. Axel Elofsson, Örebro HK
3. Zigge BrattFrölunda HC
4. Malte GustafssonHV71
5. Hjalmar Cilthe, Frölunda HC
6. Samuel ErikssonFärjestad BK
7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK
8. Ola PalmeVäxjö Lakers HC
26. Vilgot Lidén, Leksands IF

Forwards

11. Alexander Command, Örebro HK
12. Marcus NordmarkDjurgårdens IF
14. Nils Bartholdsson, Rögle BK
17. Elton HermanssonMoDo Hockey
19. Adam Andersson, Leksands IF
20. Mikael Kim, Rögle BK
22. Wiggo SörenssonBoro/Vetlanda HC
23. Bosse Meijer, Frölunda HC
24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF
25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC
27. Ludvig Andersson, Örebro HK
28. Adam Nömme, Frölunda HC
29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Förbundskapten: Johan Rosén

