Mästarsvensken klar för ny klubb

Filip Westerlund är klar för Rytíři Kladno till nästa säsong. Backen kommer från tre starka säsonger i Finland – och har där även vunnit en titel.

Filip Westerlund jublar efter 2-2 målet under ishockeymatchen i SHL mellan HV71 och Skellefteå den 20 oktober 2022 i Jönköping.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

Genombrottet i SHL och HV71 uteblev säsongen 22/23. Då blev det en flytt till Ilves där säsongen avslutades innan Filip Westerlund till slut skrev på för KalPa. Där har han nu varit i tre säsonger och andra året blev han även mästare med klubben. Det efter att svensken avgjorde match sex på övertid och säkrade titeln.

Efter ännu en stark säsong med 29 poäng på 59 matcher är 27-åringen nu klar för en ny klubb. Det blir nästa säsong en flytt till Tjeckien där Rytíři Kladno blir nya klubbadressen.

Den tidigare JVM-backen kommer nu för första gången att lämna Skandinavien. Just nu är han också den enda svensken på kontrakt med klubben till nästa säsong. Däremot spelar den tidigare Brynäs-backen Michal Kempny där till hösten.

Kladno är starkt förknippat med Jaromir Jagr som länge har varit en ägare i klubben. Sedan han lämnade NHL har legendaren också fortsatt att spela för klubben. Den gångna säsongen blev det dock bara sex matcher och en assist för evighetsmaskinen. Av allt att döma är nu också spelarkarriären över för honom.

Filip Westerlund har, förutom HV71, även representerat Frölunda och Timrå i Sverige.

Source: Filip Westerlund @ Elite Prospects