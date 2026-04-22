Guldfavoriten Kanada inleder U18-VM med en sensationell förlust. Det blir 1–2 mot värdnationen Slovakien efter en oväntat tam insats från de två senaste årens guldmedaljörer.

Slovakiens målvakt Denis Celko knäckte Kanada i premiären av U18-VM.

Kanada har fått loss flera av sina största talanger i 08-kullen till årets U18-VM i Slovakien. De kliver också in i turneringen som en av de stora guldfavoriterna.

Men i premiären mot Slovakien åker man på en högst oväntad förlust. Det blir nämligen 1–2 i baken.

Stor matchvinnare är Timothy Kazda som sätter det avgörande 2–1-målet på en straff bakom Carter Esler i det kanadensiska målet i den tredje perioden.

Timothy Kazda gives Slovakia the lead over Canada in the third period. #U18MensNationals pic.twitter.com/c9sbg9LrYZ — TSN (@TSN_Sports) April 22, 2026

Samuel Srmaty gav Slovakien ledningen i powerplay i mitten av den andra perioden. Kanada svarade bara ett par minuter senare när Mathis Preston kvitterade, även det i powerplay.

Därefter hade Kanada stora problem att få hål på den storspelande slovakiska målvakten Denis Celko, som stoppade 25 av 26 skott i segern.

Finska underbarnet Luca Santala med hattrick

Kanada kommer till spel i turneringen med två raka U18-VM-guld bakom sig. 2024 besegrade man USA i en elektrisk final i Finland och i fjol krossade man de svenska Småkronorna med 7–0 i finalen i Texas.

I år har flera stjärnor som väntas gå tidigt i NHL-draften till sommaren anslutit till laget. Men trots namn som Keaton Verhoeff, Ryan Lin och Tynan Lawrence i truppen inlder man alltså turneringen med en synnerligen oväntad förlust.

Det var man inte ensam om under den första dagens spel i Trencin och Bratislava. USA förlorade nämligen också sin premiär mot Tjeckien. Där vann tjeckerna med 3–2 efter förlängning sedan Dominik Ripa blivit övertidshjälte.

Medan Småkronorna inleder U18-VM med en klar 7–2-seger mot Tyskland, kör Finland över Norge med 6–1. I den matchen svarar underårige Luca Santala för tre mål och totalt fyra poäng. 16-åringen, son till den tidigare landslagsspelaren Tommi Santala, är tillgänglig för NHL-draften först 2027. Även Paavo Fugleberg står för fyra poäng i form av fyra assist för Finland.

Turneringen går vidare under torsdagen då Sverige möter Tjeckien i en match som startar 16.00 i Bratislava.