Trots att HV71 fortsätter att gå tungt rent sportsligt kan de visa upp ett positivt ekonomiskt resultat. Under verksamhetsåret gick de plus med en halv miljon kronor, efter skatt.

HV71s supportrar inför ishockeymatchen i SHL mellan HV71 och Linköping den 5 mars 2026 i Jönköping.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

HV71 tvingades kvala med både herr-, dam- och juniorlaget den här säsongen. Föreningen hade därmed en riktig fiaskosäsong på alla sportsliga plan. Samtidigt fortsätter de att visa upp starka ekonomiska resultat. Klubben är en stormakt i svensk ishockey rent ekonomiskt och även den här säsongen gick de på plus.

Den här säsongen blev det ett rekord i omsättning på 213 miljoner kronor.

HV71 visar positivt ekonomiskt resultat

Slutresultatet visar också ett plus på 1,1 miljoner kronor före skott, och drygt en halv miljon efter skatt. Deras egna kapital går upp till 59 miljoner. Det alltså trots ökade kostnader på herrlaget där flera dyra kontrakt har skrivits och rivits. Till exempel hade de under den gångna säsongen fem målvakter under kontrakt.

— Även i år har intresset för HV71 varit helt fantastiskt och vi får tacka alla supportrar och sponsorer för det fina stödet vi haft under säsongen. Förutom biljett- och reklamintäkter har vi haft ökade NHL-ersättningar denna säsong. Däremot hade vi inget större event, likt Melodifestivalen, som vi hade föregående säsong, säger deras tillförordnade ordförande Stefan Axelsson i ett pressmeddelande.

HV71 håller sitt årsmöte den 16 juni, efter det kommer hela verksamhetsberättelsen att publiceras av klubben.