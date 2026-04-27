Jansson: Ett kritiserat landslag – utan något att förlora

Sverige har spelat färdigt sitt gruppspel i U18-VM 2026. De har pendlat en hel del i sin prestation – och blivit rejält kritiserade.

Samtidigt tänker jag så här: Två segrar till och ingen kommer att komma ihåg 1-9 mot USA.

Redan under uppladdningen till U18-VM var det stökigt. Förbundets mycket märkliga kommunikation i Viggo Björck-gate satte så klart en tidig prägel på gruppen. Inte så mycket för att Viggo de facto saknades, utan snarare för uppmärksamheten det fick. Och för all del att ett gäng av spelarna fick avbryta en finalserie mitt i för att inte tvingas missa mästerskapet.

Sånt som stör och som får en uppladdning ur balans.

Jag tycker också att det är något som har märkts så här långt. Det har varit en rätt kraftig underprestation av Småkronorna hittills, inte minst gentemot hur de har presterat under säsongen. Samtidigt börjar jag känna att de nu har ett ganska gött läge i den här turneringen. Det finns liksom inte så mycket kvar att förlora.

Om de skulle ryka mot Kanada i kvarten – ja, då hade ingen höjt på ögonbrynen nu. Kritiken hade ändå inte varit lika stark som den var i lördags. Så som jag ska komma in på här finns det fortfarande en hel del att vinna för den här gruppen – men inte så mycket att förlora.