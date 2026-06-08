Ivar Stenberg prisas efter sin VM-succé – blir yngst genom tiderna

Ivar Stenberg är 2026 års mottagare av Bästemanspriset – utmärkelsen som Svenska VM-klubben delar ut till Tre Kronors bästa VM-spelare. Med över 70 procent av rösterna tog Frölundas jättelöfte hem omröstningen på hockeysverige.se framför Lucas Raymond och Oliver Ekman Larsson – och blir den yngsta spelaren att vinna den.

Ivar Stenberg vinner Bästemanspriset 2026 som Tre Kronors bästa VM-spelare.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Sedan 1986 har Svenska VM-klubben delat ut Bästemanspriset till Tre Kronors bästa spelare i VM.

Aldrig har en spelare lika ung som Ivar Stenberg tagit hem utmärkelsen.

18-åringen överträffar Filip Forsberg som den yngsta spelaren att vinna Bästemanspriset. Forsberg var 20 år och nio månader när han fick det efter sin instas i VM 2015. Stenberg är 18 år och åtta månader gammal. Det är också första gången sedan 2011 som en spelare som varit hemmahörande i SHL/elitserien under säsongen tar hem utmärkelsen. Viktor Fasth var den senaste att göra det efter sitt starka VM med Tre Kronor 2011, då det blev svenskt silver i Bratislava.

Ivar Stenberg – överlägsen vinnare av Bästemanspriset 2026

Den draftaktuelle forwarden tog hem en jordskredsseger i den omröstning som Svenska VM-klubben anordnade på hockeysverige.se. Inte mindre än 72,2 procent av de röstande hade Ivar Stenberg som sitt val. De övriga finalisterna – fjolårsvinnaren Lucas Raymond och Oliver Ekman Larsson – delade nästan broderligt på de övriga rösterna.

Hockey-VM blev ingen framgång för svensk ishockey i och med kvartsfinalförlusten mot Schweiz. Däremot gav det hopp inför framtiden tack vare tonåringarna Ivar Stenberg och Viggo Björcks fina spel. Tillsammans med Lucas Raymond utgjorde de en vass toppkedja som gick i bräschen för det svenska laget.

Stenberg noterades för åtta poäng (4+4) på åtta matcher i turneringen. Det är en av de bästa noteringarna från en draftaktuell spelare i turneringens historia. Patrik Laine sitter på rekordet med tolv poäng från VM 2016.

Alla vinnare av Bästemanspriset

Bästemanspriset är ett av de mer anrika individuella priserna kring Tre Kronor. Det delas ut av supporterföreningen Svenska VM-klubben till den spelare som anses vara Sveriges bästa spelare i VM under året. Priset har delats ut sedan säsongen 1985/86 och är officiellt erkänt av Svenska Ishockeyförbundet.