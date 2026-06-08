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Ivar Stenberg prisas efter sin VM-succé – blir yngst genom tiderna

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Uffe Bodin
Head of Hockey Media

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Ivar Stenberg är 2026 års mottagare av Bästemanspriset – utmärkelsen som Svenska VM-klubben delar ut till Tre Kronors bästa VM-spelare. Med över 70 procent av rösterna tog Frölundas jättelöfte hem omröstningen på hockeysverige.se framför Lucas Raymond och Oliver Ekman Larsson – och blir den yngsta spelaren att vinna den.

Ivar Stenberg vinner Bästemanspriset 2026 som Tre Kronors bästa VM-spelare.
Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Sedan 1986 har Svenska VM-klubben delat ut Bästemanspriset till Tre Kronors bästa spelare i VM.

Aldrig har en spelare lika ung som Ivar Stenberg tagit hem utmärkelsen.

18-åringen överträffar Filip Forsberg som den yngsta spelaren att vinna Bästemanspriset. Forsberg var 20 år och nio månader när han fick det efter sin instas i VM 2015. Stenberg är 18 år och åtta månader gammal. Det är också första gången sedan 2011 som en spelare som varit hemmahörande i SHL/elitserien under säsongen tar hem utmärkelsen. Viktor Fasth var den senaste att göra det efter sitt starka VM med Tre Kronor 2011, då det blev svenskt silver i Bratislava.

Ivar Stenberg – överlägsen vinnare av Bästemanspriset 2026

Den draftaktuelle forwarden tog hem en jordskredsseger i den omröstning som Svenska VM-klubben anordnade på hockeysverige.se. Inte mindre än 72,2 procent av de röstande hade Ivar Stenberg som sitt val. De övriga finalisterna – fjolårsvinnaren Lucas Raymond och Oliver Ekman Larsson – delade nästan broderligt på de övriga rösterna.

Hockey-VM blev ingen framgång för svensk ishockey i och med kvartsfinalförlusten mot Schweiz. Däremot gav det hopp inför framtiden tack vare tonåringarna Ivar Stenberg och Viggo Björcks fina spel. Tillsammans med Lucas Raymond utgjorde de en vass toppkedja som gick i bräschen för det svenska laget.

Stenberg noterades för åtta poäng (4+4) på åtta matcher i turneringen. Det är en av de bästa noteringarna från en draftaktuell spelare i turneringens historia. Patrik Laine sitter på rekordet med tolv poäng från VM 2016.

Alla vinnare av Bästemanspriset

Bästemanspriset är ett av de mer anrika individuella priserna kring Tre Kronor. Det delas ut av supporterföreningen Svenska VM-klubben till den spelare som anses vara Sveriges bästa spelare i VM under året. Priset har delats ut sedan säsongen 1985/86 och är officiellt erkänt av Svenska Ishockeyförbundet.

ÅrVinnareKlubb under VM
2026Ivar StenbergFrölunda HC
2025Lucas RaymondDetroit Red Wings
2024Marcus JohanssonMinnesota Wild
2023Jonatan BerggrenDetroit Red Wings
2022Carl KlingbergEV Zug
2021Adam ReidebornAk Bars Kazan
2020– (VM inställt)
2019William NylanderToronto Maple Leafs
2018Adam LarssonEdmonton Oilers
2017William NylanderToronto Maple Leafs
2016Gustav NyquistDetroit Red Wings
2015Filip ForsbergNashville Predators
2014Anders NilssonNew York Islanders
2013Jhonas EnrothBuffalo Sabres
2012Erik KarlssonOttawa Senators
2011Viktor FasthAIK
2010Michael NylanderJokerit
2009Kristian HuseliusColumbus Blue Jackets
2008Henrik LundqvistNew York Rangers
2007Anton StrålmanTimrå IK
2006Kenny JönssonRögle BK
2005Niklas KronwallGrand Rapids Griffins
2004Henrik LundqvistVästra Frölunda HC
2003Jörgen JönssonFärjestads BK
2002Henrik ZetterbergTimrå IK
2001Mikael RenbergLuleå HF
2000Björn NordDjurgårdens IF
1999Jörgen JönssonFärjestads BK
1998Peter ForsbergColorado Avalanche
1997Tommy SaloNew York Islanders
1996Michael NylanderCalgary Flames
1995Fredrik StillmanHV71
1994Roger NordströmMalmö IF
1993Ulf DahlénMinnesota North Stars
1992Mats SundinQuebec Nordiques
1991Rolf RidderwallTeam Boro HC
1990Thomas RundqvistFärjestads BK
1989Jonas BergqvistLeksands IF
1988Anders EldebrinkSödertälje SK
1987Bengt-Åke GustafssonBofors IK
1986Anders CarlssonSödertälje SK

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