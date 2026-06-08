Klart: Stjärnan lämnar MoDo

Gerry Fitzgerald lämnar MoDo efter bara en säsong. Det står nu klart att stjärncentern inte blir kvar i klubben.

Gerry Fitzgerald deppar under semifinal sju i Hockeyallsvenskan mellan Karlskoga och Modo den 13 april 2026 i Karlskoga.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Efter en stor succé i AIK där Gerry Fitzgerald smällde in tolv mål på 18 slutspelsmatcher skrev kanadensaren på för MoDo. Där var han tänkt som en toppspelare på vägen tillbaka mot SHL. Det blev då 18 poäng på 21 matcher i grundserien och ytterligare tolv på 13 i slutspelet. Men det räckte inte mer än till en semifinal för MoDo.

I serien mot Karlskoga blev det fyra poäng på sex matcher för centern.

Sedan säsongen tog slut har 32-åringen rest hem till Kanada. Det har sedan dess spekulerats kring hans framtid i klubben. MoDo har haft en förhoppning om att kanske få in honom senare under hösten, som en bonus. Av skatteskäl kommer stjärnan nämligen inte att kunna äntra Sverige igen förrän ett par veckor in i säsongen.

Nu står det också klart att Gerry Fitzgerald lämnar MoDo för den här gången. Under måndagen tackade klubben av honom och karriären ser därmed ut att fortsätta på annat håll. Det återstår nu att se om något annat svenskt lag hugger på honom eller om det blir spel utomlands.

Source: Gerry Fitzgerald @ Elite Prospects