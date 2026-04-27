Förlust med 1-9 mot USA senast – vinst med 10-1 mot Danmark i dag. Nu är Sverige klara som grupptrea i U18-VM.

Elton Hermansson hade sex poäng i krossen.

Efter en trög start på turneringen släppte det i dag för det svenska laget. Inte minst var det toppkedjan med Marcus Nordmark, Alexander Command och Elton Hermansson som klev fram. Efter en anonym start på turneringen av toppspelarna klev de i dag fram.

Redan i den första perioden klev Småkronorna ifrån till 4-0 genom mål av Elton Hermansson, Nils Bartholdsson, Alexander Command och Wiggo Sörensson. Med 20 sekunder kvar kom däremot en 4-1-reducering av danskarna, det var då Noah Hulsig som satte dit ett friläge.

I den andra perioden sänktes tempot något och det svenska laget skapade inte lika mycket offensivt. De fick däremot fortsatt utdelning genom Mikael Kim och Bosse Meijer som gjorde 5-1 respektive 6-1.

Sverige grupptrea i U18-VM – kan få möta Kanada

Småkronorna växlade sedan upp ytterligare i den tredje perioden. Det var då också förstakedjan som bjöd på uppvisning. Elton Hermansson gjorde 7-1 innan Alexander Command satte dit åttan. Sedan klev Marcus Nordmark fram med två vackra mål som tog matchen till en tvåsiffrig 10-1-ledning.

Noterbart är att Elton Hermansson gjorde sex poäng i matchen. MoDo-talangen stod noterad för två assist på tre matcher inför dagens match.

Beroende på hur det går i Finland mot Kanada, samt för Slovakien under eftermiddagen kan Sverige få möta Kanada redan i en kvartsfinal. Det om de vinner över Finland samtidigt som Slovakien tar en planenlig seger mot Lettland.