Mardröm för Småkronorna − förnedrades i U18-VM

Småkronorna åker på en rejält tuff förlust i U18-VM.

USA vinner med hela 9-1 och Sverige ser nu ut att bli trea i gruppen och få svårt motstånd i kvartsfinalen.

Det blev en mardrömslik lördag för Småkronorna mot USA i U18-VM. Foto: SVT/Skärmdump

Småkronorna inledde U18-VM i Slovakien med en 7-2-seger i premiären mot Tyskland. Men i torsdags förlorade Sverige sedan mot Tjeckien med 2-1 efter att ha släppt in ett mål i slutsekunderna. Under lördagen väntade nästa utmaning för de svenska U18-killarna där USA stod för motståndet.

Det blev däremot aldrig spännande.

Småkronorna överkörda av USA

USA hade bara gjort fyra mål på sina två första matcher men i dagens match fick amerikanerna verkligen utdelning. De körde över Sverige helt och hållet i den första perioden och Småkronorna kom knappt in i offensiv zon. 1-0 till USA kom inom de första fem minuterna och strax efteråt kom även 2-0. När Sverige sedan drog på sig flera utvisningar på kort tid kunde USA utöka till 3-0 och blott 42 sekunder senare gjorde USA också 4-0.

I den andra perioden valde Sverige att byta målvakt. Kevin Törnblom klev av efter fyra insläppta mål och i stället fick Viggo Tamm hoppa in mellan stolparna. Tamms nolla höll däremot endast i sex minuter innan 5-0-målet kom för USA. Småkronorna fick till ett tröstmål i powerplay. Malte Gustafsson missade senaste matchen mot Tjeckien på grund av sjukdom men var i dag tillbaka och backtalangen sköt då in sitt första mål i turneringen. Målet assisterades av Alexander Command och lagkaptenen Ludvig Andersson.

Sverige var bättre i den andra perioden men fick inte in pucken och i stället kunde USA döda tillställningen helt och hållet med ett 6-1-mål i boxplay med bara 15 sekunder kvar att spela.

Här är lagen som Sverige kan få möta i kvartsfinal

I tredje perioden fortsatte USA att dominera matchen. De gjorde både 7-1, 8-1 och 9-1 inom de första tio minuterna av tredje perioden och det blev alltså pinsamma siffror för Småkronorna. Skotten blev 27-19 till USA och det var alltså en stor skillnad på lagens effektiv då segersiffrorna blev hela 9-1 för amerikanerna. USA går därmed upp som ny gruppetta sedan Tjeckien åkt på en skrällförlust mot Tyskland efter förlängning tidigare under lördagen.

Efter förlusterna mot Tjeckien och USA ser Småkronorna ut att bli trea i grupp B, så länge de vinner mot Danmark, och i sådana fall kommer Sverige att få en tuff kvartsfinal. Vid en tredjeplats i gruppen kommer Sverige att få möta tvåan från grupp A vilket kommer att bli antingen Finland, Kanada eller värdnationen Slovakien, beroende på hur det går i de avslutande matcherna.

Småkronorna avslutar gruppspelet på måndag när man ställs mot Danmark.

Sverige − USA 1−9 (0-4,1-2,0-3)

Sverige: Malte Gustafsson.

USA: Diego Gutierrez, Dayne Beuker, Casey Mutryn, Sammy Nelson, Logan Lutner, Nick Bogas, Mikey Berchild, Carter Meyer, Logan Stuart.

Sveriges trupp i U18-VM 2026

Målvakter

1. Kevin Törnblom, Örebro HK

30. Milo Tjärnlund, Rögle BK

35. Viggo Tamm, Leksands IF



Backar

2. Axel Elofsson, Örebro HK

3. Zigge Bratt, Frölunda HC

4. Malte Gustafsson, HV71

5. Hjalmar Cilthe, Frölunda HC

6. Samuel Eriksson, Färjestad BK

7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK

8. Ola Palme, Växjö Lakers HC

26. Vilgot Lidén, Leksands IF



Forwards

11. Alexander Command, Örebro HK

12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14. Nils Bartholdsson, Rögle BK

17. Elton Hermansson, MoDo Hockey

19. Adam Andersson, Leksands IF

20. Mikael Kim, Rögle BK

22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23. Bosse Meijer, Frölunda HC

24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC

27. Ludvig Andersson, Örebro HK

28. Adam Nömme, Frölunda HC

29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC

Source: Sweden U18 @ Elite Prospects