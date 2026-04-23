Tungt för Småkronorna − förlorar i slutsekunderna

Småkronorna förlorar tungt mot Tjeckien i U18-VM.

En kostsam utvisning i slutet av matchen gjorde att Tjeckien kunde avgöra med 20 sekunder kvar och vinna med 2-1.

Småkronorna fick i går en drömstart på U18-VM i Slovakien efter att ha besegrat Tyskland i premiären med hela 7-2. Under torsdagen väntade däremot en helt annan utmaning när Tjeckien stod för motståndet. Ett Tjeckien som imponerade och vann sin premiär mot USA under gårdagen med 3-2 efter förlängning.

Det blev också en väldigt tajt och tät match mellan två starka lag. Det bjöds inte på speciellt många chanser, även om båda lagen skapade lägen under första perioden. Tjeckien hade övertaget och vann skotten med hela 11-2 under de första 20 minuterna. Den svenske målvakten Kevin Törnblom höll däremot tätt och såg till att det fortfarande var 0-0 in till den andra perioden.

Marcus Nordmark målskytt direkt i comebacken

Väl där kunde Törnblom dock inte hålla tätt längre. Tjeckien kunde ta ledningen sedan Adam Klaus skjutit ett snabbt och överraskande skott som gick in högt bakom Törnblom. Tjeckien hade ledningen och var även det bättre laget, även om Sverige också störde när de lyfte upp spelet och skapade chanser.

I den tredje perioden var det sedan Småkronorna som tog över matchbilden helt och hållet. De var nära flera gånger om att få in en kvitteringspuck men om det inte var den tjeckiske målvakten Martin Psohlavec som stod i vägen så var det målramen. I mitten av perioden kom Tjeckien i en kontring och var ytterst nära att utöka ledningen men Törnblom lyckades stoppa pucken som sedan tog i insidan av stolpen. Strax efteråt drog Tjeckien på sig en utvisning och Sverige kunde sedan utnyttja läget i powerplay.

Marcus Nordmark missade premiären i går på grund av sjukdom men var tillbaka till dagens match. Då slog DIF-talangen till direkt. MoDo-löftet Elton Hermansson spelade över till Nordmark med en passning som gick mellan benen på en tjeckisk spelare. Nordmark kunde sedan prickskjuta in 1-1-målet ovanför målvaktens benskydd.

− Det låg i luften. Där är han ju hur säker som helst, Nordmark, och skjuter i perfekt höjd. Jag är inte förvånad att det är han som gör målet. Det är iskallt av Nordmark, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

Småkronorna förlorar efter kostsam utvisning

Efter målet tog Sverige över helt och hållet och skapade ett stort antal chanser för att också ta ledningen i matchen. 1-1 stod sig dock och med bara två minuter kvar drog Småkronorna på sig en utvisning när Vilgot Lidén åkte ut för tripping. Tjeckien fick chansen att avsluta i powerplay och det kom att bli mycket kostsamt för Sverige. Tjeckien avgjorde nämligen sedan Jakub Vanecek fått öppet mål och kunde skjuta in 1-2-målet med bara 20 sekunder kvar.

Småkronorna förlorar matchen mot Tjeckien och ser nu ut att få svårt att vinna gruppen vilket kan innebära en tuffare resa genom slutspelet. Målvakten Kevin Törnblom räddade 25 av 27 skott och utsågs till matchens lirare i Sverige.

Sveriges nästa match i U18-VM spelas på lördag där en ny tuff match väntar mot USA.

Sverige − Tjeckien 1−2 (0-0,0-1,1-1)

Sverige: Marcus Nordmark.

Tjeckien: Adam Klaus, Jakub Vanecek.

