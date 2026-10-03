Ivar Stenberg avslöjar: Gör precis som Celebrini

Ivar Stenberg blir "Jumbos" nye inneboende.

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För två år sedan gjorde Macklin Celebrini en sådan resa som Ivar Stenberg hoppas kunna göra 2026/27. Det vill säga att kliva rakt in i NHL efter draften, och etablera sig i ligan. Nu har den 19-årige svensken från Stenungsund också bekräftat att han tar efter den kanadensiske superstjärnan för att få en liknande rookie-säsong.

Precis som Celebrini blir Stenberg inneboende hos Joe Thornton och hans familj.

San Jose Sharks-legendaren har, precis som Patrick Marleau, låtit flera unga talanger bo hos sig under deras första tid i organisationen, och nu byts hans hotel mot Thorntons hem.

– Han är en legend. Jag såg honom inte så mycket när jag växte upp, men han är en riktigt cool kille och en fantastisk person. Det kunde inte vara bättre, säger Ivar Stenberg till Sharks Hockey Digest.

Körsbäret på toppen blir bilen som den tidigare Frölunda HC-talangen får tillgång till. Det är nämligen samma som Celebrini körde runt i, som nu blivit en gåva inför svenskens första tid i Nordamerika.

– Jag har inte kört så mycket, om jag ska vara ärlig, men ja, amerikanska förare kör galet, skojar Stenberg.

"Han kommer att lära sig engelska snabbt"

Ivar Stenberg, som själv erkänt att han är lite sämre på engelska, får nu också ett naturligt sätt att öva även i hemmet.

– Ja, han kommer att lära sig engelska snabbt, skämtar Sharks huvudtränare Ryan Warsofsky när han får frågor om boendelösningen hos "Jumbo".

– Det påminner om hur "Mack" och "Will" gjorde. Spelare som själva har varit med om det och förstår vad de går igenom kan verkligen hjälpa dem, både på och utanför isen. Ibland är det viktigast utanför isen – att få koppla av och andas ut. Att förstå adrenalinet och känslorna från gårdagens match. Att komma hem och ladda om tillsammans med familjen, fortsätter han.

Ivar Stenberg blev draftvåa och inte etta som Celebrini, men han har redan höga förväntningar på sig och har pekats ut som den största talangen i hela NHL.

– Det är mycket som händer i den situationen. "Jumbo" har varit med om det förut. Han kan hjälpa honom. Han kan stötta honom och vägleda honom genom processen. Det kommer att finnas tillfällen då han kanske kan pusha honom lite och säga: ’Hördu, du måste komma tillbaka i matchen.’ Det är oerhört värdefullt för spelarna att ha personer som "Jumbo" och "Patty" som förstår sig på detta. Även andra tidigare spelare i organisationen, som hjälpt våra spelare längs vägen, har själva gått igenom samma sak. Det ligger ett enormt värde i det, säger Ryan Warsofsky, enligt Sharks Hockey Digest.