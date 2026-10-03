Listan: Sveriges yngsta NHL-debutanter

Se höjdpunkterna från Viggo Björcks debutmach i videospelaren ovan.
När Anton Frondell, i mars, kastades in i NHL slog han sig precis in på topp tio på listan över de yngsta svenskarna att debutera i ligan. En stjärnfylld lista med Mika Zibanejad och Rasmus Dahlin i toppen, men också med sådana som Victor Hedman och Leo Carlsson.
Nu har ytterligare en svensk tonåring fått åka sitt rookie-varv på en NHL-is. Vi pratar självklart om Viggo Björck.
Den tidigare Täby- och Djurgårdstalangen skrinnade inatt ut i sin nya hemmaarena, Canada Life Centre inför vad som blev en 3–4-förlust mot Boston Bruins. Han noterades inte för någon poäng, men spelade som andrecenter mellan Gabriel Vilardi och Isak Rosén, och klev av isen med 15:36 i istid. Han var där och då 18 år och 204 dagar.
Frågan som återstår är därmed: var placerar sig Viggo Björck på listan över de yngsta svenska NHL-debutanterna?
Svaret på den frågan hittar vi nedan, där vi kan konstatera att bland annat Filip Forsberg passerats.
De yngsta svenskarna att debutera i NHL
1. Mika Zibanejad - 7 okt 2011 - 18 år, 172 dagar
2. Rasmus Dahlin - 4 okt 2018 - 18 år, 174 dagar
3. Tobias Björnfot - 5 okt 2019 - 18 år, 182 dagar
4. Viggo Björck - 2 okt 2026 - 18 år, 204 dagar
5. Filip Forsberg - 14 apr 2013 - 18 år, 244 dagar
6. Victor Hedman - 3 okt 2009 - 18 år, 289 dagar
7. Leo Carlsson - 19 okt 2023 - 18 år, 297 dagar
8. Elias Lindholm - 4 okt 2013 - 18 år, 306 dagar
9. Gabriel Landeskog - 8 okt 2011 - 18 år, 319 dagar
10. Anton Frondell - 24 mar 2026 - 18 år, 321 dagar
11. Oliver Kylington - 9 apr 2016 - 18 år, 326 dagar
12. Adam Larsson - 8 okt 2011 - 18 år, 330 dagar
13. Isac Lundeström - 8 okt 2018 - 18 år, 330 dagar