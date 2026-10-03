Listan: Sveriges yngsta NHL-debutanter

Viggo Björck är fjärde yngst i skaran.

Foto: Bildbyrån (montage).

Se höjdpunkterna från Viggo Björcks debutmach i videospelaren ovan.

När Anton Frondell, i mars, kastades in i NHL slog han sig precis in på topp tio på listan över de yngsta svenskarna att debutera i ligan. En stjärnfylld lista med Mika Zibanejad och Rasmus Dahlin i toppen, men också med sådana som Victor Hedman och Leo Carlsson.

Nu har ytterligare en svensk tonåring fått åka sitt rookie-varv på en NHL-is. Vi pratar självklart om Viggo Björck.

Den tidigare Täby- och Djurgårdstalangen skrinnade inatt ut i sin nya hemmaarena, Canada Life Centre inför vad som blev en 3–4-förlust mot Boston Bruins. Han noterades inte för någon poäng, men spelade som andrecenter mellan Gabriel Vilardi och Isak Rosén, och klev av isen med 15:36 i istid. Han var där och då 18 år och 204 dagar.

Frågan som återstår är därmed: var placerar sig Viggo Björck på listan över de yngsta svenska NHL-debutanterna?

Svaret på den frågan hittar vi nedan, där vi kan konstatera att bland annat Filip Forsberg passerats.

De yngsta svenskarna att debutera i NHL

1. Mika Zibanejad - 7 okt 2011 - 18 år, 172 dagar

2. Rasmus Dahlin - 4 okt 2018 - 18 år, 174 dagar

3. Tobias Björnfot - 5 okt 2019 - 18 år, 182 dagar

4. Viggo Björck - 2 okt 2026 - 18 år, 204 dagar

5. Filip Forsberg - 14 apr 2013 - 18 år, 244 dagar

6. Victor Hedman - 3 okt 2009 - 18 år, 289 dagar

7. Leo Carlsson - 19 okt 2023 - 18 år, 297 dagar

8. Elias Lindholm - 4 okt 2013 - 18 år, 306 dagar

9. Gabriel Landeskog - 8 okt 2011 - 18 år, 319 dagar

10. Anton Frondell - 24 mar 2026 - 18 år, 321 dagar

11. Oliver Kylington - 9 apr 2016 - 18 år, 326 dagar

12. Adam Larsson - 8 okt 2011 - 18 år, 330 dagar

13. Isac Lundeström - 8 okt 2018 - 18 år, 330 dagar