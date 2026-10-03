Färjestads drag – centerlöftet kallas hem

Mikkel Eriksen kallas tillbaka av Färjestad.

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Under fredagen meddelade Färjestad BK att även Victor Ejdsell hamnat på skadelistan. Prognosen var en läkningstid på 4-6 veckor och plötsligt blev Marcus Johansson-smällen ännu tyngre.

Nu väljer Karlstad-laget att agera genom att kalla tillbaka 19-årige Mikkel Eriksen från Mora IK.

Låne-lösningen har varit en så kallad dubbelregistrering som öppnat för hopp mellan SHL och Hockeyallsvenskan, men huruvida det gäller framöver är inte helt klart. Efter de fem matcherna i andraligan skriver HA-laget på följande vis om centern:

"Eriksen återvänder till Färjestad för kvällens match och kommer därmed inte att finnas tillgänglig för oss. I nuläget är det inte klart om eller när Mikkel återvänder till Mora IK. Vi följer utvecklingen och återkommer med mer information så snart vi har besked kring hans fortsatta medverkan i Mora."

Färjestad ställs under lördagen mot HV71 hemma i Löfbergs Arena. Nedsläpp sker 18.00.