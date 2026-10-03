Överflödig eller oumbärlig: "Varit lite hackigt"

Fredrik Forsberg har växlat upp efter bänkningen.

Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist (montage).

Få tänkte nog inför säsongen att nykomlingen, IF Björklöven, skulle ligga trea efter fem omgångar. Jo, det är en del matcher kvar, men poängen är lika viktiga i inledningen av serien som i slutet av den samma. I senaste omgången slog man Växjö, med tidigare Björklöven tränaren Björn Hellkvist i båset, med 4–2. Det efter bland annat ett mål och två assist av kanske planens bästa spelare, Fredrik Forsberg.



– Framför allt har vi ett bra lag, svarar Fredrik Forsberg då hockeysverige.se frågar om vad som ligger bakom den fina starten på säsongen.

– Vi har fått ihop ett bra lag och ett spelsystem som vi var trygga med redan förra säsongen och som vi byggt vidare på i år. Såklart har vi justerat några småsaker, men som nykomlingar brukar man få en ganska bra start traditionellt. Det tackar vi för och förhoppningsvis kan vi göra det till en bra säsong och inte bara en bra säsongsinledning.



En spelare som har betytt mycket för Björklöven är nyförvärvet, Robin Kovács.



– Han är otroligt skicklig. En spelare som har varit på den här nivån under många år. Han vet vad som krävs samtidigt som han har en fantastiskt bra spets som gör att vi blir ett hot. Han drar upp kvalitén i vårt lag och är en viktig spelare för oss.

Nedpetad i inledningen: "Känt mig pigg och stark"

Fredrik Forsberg har under inledande fem matcherna svarat för ett mål och totalt tre poäng.



– Det har såklart varit lite hackigt med lite mindre istid i början av serien. Nu har jag fått spela två matcher, vilka har känts väldigt bra, och jag har känt mig pigg och stark.



Du var extraspelare inledningsvis, var det en frustrerande situation?

– Ja, så är det väl för alla som sitter vid sidan av. Alla vill spela och bidra till att vi vinner.

– Nu har jag fått vara med och göra det på riktigt i två matcher och förhoppningsvis får jag fortsätta göra det.

Fredrik Forsberg spelade upp "Löven" i SHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nu kommer du från två säsonger i Hockeyallsvenskan, hur har steget varit att kliva upp i SHL igen?

– Lite som förväntat. SHL är en grymt bra och tuff liga. Varje duell där ute är så otroligt viktig.

– Det syns att kvalitén och alla spelare är bättre. Jag tycker att vi har anpassat oss ganska bra. Vi har varit inställda på hur tufft det är och många från vårt lag förra säsongen och som är kvar har testat på SHL någon gång och vetat vad det innebär. Jag tror det gör mycket att ha lite erfarenhet i ryggen.

Ett statement från Forsberg: "Får en liten boost"

I mötet med Växjö svarade 29-åringen för sitt första mål för säsongen och dessutom två mycket snygga assist.



– Klart att man får en liten boost av det. Det studsade med mot Växjö och vår kedja fick vara med och bidra till att vi fick vinna.

– Jag fick lite självförtroende på individnivå, men även i kedjan. Vi mötte ett tippat topplag och visade att vi kan bidra och hjälpa laget att vinna. Klart att det bygger oss.



Alla vet vart du finns och kommer göra i powerplay, lik förbaskat stod du där igår och från din vanliga position stänkte in ett mål, hur jobbar du för att hela tiden få den här ytan?

– Hela femma tränar på det, pratar om det och försöker hitta lösningar. Det är svårt att ta bort alla spel. Ibland går vi uppvägen upp tillback och vidare till mig. Andra gånger neråt och genom boxen.

– Det är så målen görs och inte så ofta genom klapp, klappspel och tom bur. Egentligen är det bara en, två pass och sedan försöka ta den till mål. Nu fick vi ett bra spel som fungerade den här gången. Det får man vara glad för.

– Alla gör ungefär samma varianter, men det handlar om kvalitén på hur man gör det. Mot Växjö Lakers lyckades vi, vilket var grymt skönt.



Hur många timmar har du och Filip lagt på direktskott hemma på skottrampen på Åkerö?

– Många. Också med landhockey. Spontanidrotten som jag brorsan och våra kompisar häll på med var varje dag. Det saknar jag. Jag hade gärna fortfarande varit ute varje dag, spelat och tävlat som vi gjorde. Det har varit extremt mycket tid vi lagt på det och varit skitkul.

Ställs mot LHC: "Satt oss i en bra sitts"

Ikväll väntar match för Fredrik Forsberg och Björklöven borta mot Linköping HC.



– Det blir en ny tuff match. Man kommer nog säga så alla matcher den här säsongen, att nästa är en tuff match.

– Vi kommer med ett bra självförtroende, har fått en bra start och satt oss i en bra sitts. Nu ska vi bara försöka ta tre nya poäng. En niopoängsvecka tycker jag hade varit perfekt, avslutar Fredrik Forsberg.

Fredrik Forsberg på skottrampen på Åkerö.

Foto: Ronnie Rönnkvist.