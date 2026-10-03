Oliver Wahlström och Lucas Carlsson är återförenade i Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

GLOBEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förutom ett kort gästspel i AIK har Oliver Wahlström tillbringat hela sin karriär i Nordamerika. Forwarden gjorde förra säsongen 42 poäng i AHL och kommer nu till Sverige med stora förväntningar på sig. Det är ett Djurgården som underpresterar både sett till poängen som har tagits men även sett till den offensiva produktionen.

Där är svenskamerikanen också en nyckel för att få det att lossna. Hans skicklighetsnivå är hög och på de första två matcherna blev det tre poäng från hans klubba.

Mot Färjestad BK under torsdagen var det den första matchen som han lämnade poänglös. Precis som resten av laget i 0-4-förlusten.

– Det var en okej match från mig. Det är ingen ursäkt men jag försöker komma in i det här, det har varit en lång en och en halv vecka. Jag försöker hitta det i gymmet och röra på benen. För hela laget kommer det att komma. Vi är lite ur synk men vi kommer att hitta något.

Hur frustrerande är det att det inte släpper offensivt?

– Så klart är det en viktig del av spelet. Vi måste hitta sätt att få pucken på mål. Kanske göra något annorlunda och bygga vidare på det. Det är tidigt på säsongen och förhoppningsvis kan vi få igång det snart.

Sju mål – på fem matcher

Djurgården ligger inför lördagens möte på kvalplats i SHL-tabellen. De har bara gjort sju mål på fem matcher så här långt och är med det näst sämst i ligan.

För andra gången den här säsongen blev de även nollade på hemmaplan mot Färjestad.

– Jag tror att alla behöver ha det där självförtroendet. Det är det viktigaste i ishockeyn och det suger var vi är just nu. I slutet på dagen är det en del av spelet, alla måste ha självförtroende och "swagger" för det är enda sättet vi kan komma ut ur den här situationen vi är i.

Som sagt fick de däremot en injektion när Oliver Wahlström anslöt till laget. 26-åringen klev in och gjorde 1+1 i sin första match när Djurgården vann med 4-3 mot Växjö. Sedan följde han även upp det med ett mål mot Timrå.

– Det har varit en bra första tid här. Jag försöker växa varje match och bli van vid tempot och den stora isen. De första matcherna försöker jag bara röra på fötterna och jag börjar lära mig var på isen jag ska vara. Jag hittar lite ytor för att bli öppen och såna saker.

Oliver Wahlström valde Djurgården

Djurgården vann kampen om Oliver Wahlström i konkurrens med andra svenska klubbar. Forwarden är en erkänt skicklig spelare som var av intresse för många lag.

Oliver Wahlström gjorde sitt första mål i Djurgården mot Växjö.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Till slut blev det en flytt till huvudstaden där forwarden också är bekant med livet. Det finns nämligen en stark svenskkoppling till honom, som inte minst syns på "Ö:et" i Wahlström, som han numera skriver.

– Det var ett snabbt beslut, det tog bara två-tre dagar. Jag är bekant med staden och hur Sverige är. Det är ett ställe i världsklass att leva på och jag älskar gruppen just nu. Vi har en bra grupp så det är kul.

Tidigare spelat med Lucas Carlsson

Tidigare har han även spelat med Lucas Carlsson i AHL. Det var den förra säsongen som duon kamperade ihop i AHL och San José Barracuda. Nu har båda två tagit steget till Djurgården, även om Carlsson fortfarande väntar på sin debut.

Den tilltänkta toppbacken är alltjämt skadad.

– Jag pratade med honom en del innan jag skrev på. Det är riktigt kul att vara här med honom och förhoppningsvis är han tillbaka snart.

Vad tror du att han kommer att kunna hjälpa er med på isen?

– Han är en offensiv back som kan följa med framåt och han ser spelet riktigt bra. Det blir kul att spela med honom och se hans spel. Han har ett bra skott också och hittar lägen så förhoppningsvis kan han hjälpa oss där.