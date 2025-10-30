Så slutade kvartsfinalerna i TV-pucken – de möts i semifinal

Småland, Stockholm Syd, Stockholm Nord och Skåne drog längsta strået i kvartsfinalerna.

Nu står det klart hur semifinalerna spelas.

Så gick matcherna – och här är spelarna stack ut under torsdagen.

Småland och Stockholm Nord är två av lagen som gick vidare. Foto: SVT

TV-pucken har nått fram till slutspelet i Kalmar och Hatstore Arena. Kvar i pojkturneringen efter gruppspelet var värdlaget Småland, Stockholm Nord och Stockholm Syd, Skåne, Värmland, Norrbotten, Medelpad och Gästrikland.

På torsdagen spelades kvartsfinalerna i pojkturneringen i TV-pucken – och det bjöds på hög kvalitet.

I semifinalerna väntar matcher mellan Skåne och Stockholm Nord, samt Stockholm Syd och Småland. Den tidiga semifinalen på lördagen spelas 14.25 och den senare börjar 16.10.

Semifinalerna i Hatstore Arena i Kalmar spelas enligt följande schema:

Lördag 14.25: Skåne – Stockholm Nord

Lördag 16.10: Stockholm Syd – Småland

Värmland – Skåne 1-3 (1-2, 0-1)

Första perioden:

0-1 Axel Johnsson (Casper Scherstén, Lucas Linnér)

0-2 Philip Herrlin (Oliwer Hultin, Måns Brendheden)

1-2 Lucas Toumeh (Philip Tollefsen)

Andra perioden:

1-3 Casper Scherstén (Ville Bringsén, Felix Bognäs)

Läs mer om matchen här!

Den tidiga matchen av de fyra spelades mellan Skåne och Värmland. Och där klev Lucas Raymond-kopian Casper Scherstén, som experten Jonas Andersson kallade honom i vår podd Framtidens stjärnor, fram. Malmö-talangen är tvåa i den totala poängligan för TV-pucken efter att ha gjort 17 poäng (9+8) på sex matcher med kvalspelet inräknat.

Det var med bara tre minuter kvar att spela som talangen frälste Skåne genom att tunnla William Uhlander.

I semifinal väntar nu Stockholm Nord, som stod för en rejäl överkörning i sin match.

Casper Scherstén imponerade för Skåne. Foto: Skärmklipp/SVT.

Norrbotten – Stockholm Nord 0-8 (0-3, 0-5)

Första perioden:

0-1 Anton Toivola Henriksson (Noel Kronwall, Axel Liiv)

0-2 Filip Leijonhielm (Maximilian Söderholm)

0-3 Leo Lofti (Viking Simon, Noah Sanders)

Andra perioden:

0-4 Anton Toivola Henriksson (Maximilian Söderholm, Anton Roos, Olsen)

0-5 Filip Leijonhielm (Axel Liiv)

0-6 Filip Leijonhielm (Anton Toivola Henriksson, Noel Kronwall)

0-7 Herman Lind

0-8 Anton Roos Olsen (Ludvig Langermo Neuman, Viking Simon)

Läs mer om matchen här!

Skånes Casper Scherstén i all ära – Stockholm Nord har sin egen kandidat att bli poängkung i form av Filip Leijonhielm. Fyran i poängligan gjorde tre mål när Stockholm Nord körde över Norrbotten efter noter i kvartsfinalen. Nu står han på 13 poäng, varav nio mål. En målnotering som bara just Scherstén matchar just nu.

Stockholm Nord är en av storfavoriterna och det visade dem i krossen.

– Det är ett styrkebesked, konstaterade experten Jonas Andersson i SVT.

Filip Leijonhielm satte ett hattrick. Foto: Skärmklipp / SVT.

Stockholm Syd – Medelpad 5-2 (2–1, 3–1)

Första perioden:

0-1 Adam Odelstål (Kevin Hellsén, Uno Påhlsson)

1-1 Joakim Dahl (Oliver Hammerman, Melker Wersäll)

2-1 Sigge Lagerström (Alexander Myrentorp, Vincent Sörlin)



Andra perioden:

3-1 Oliver Hammerman (Melker Wersäll)

3-2 Theodor Sundin

4-2 Joakim Dahl (Oliver Hammerman, Helge Anund)

5-2 Vincent Sörlin

Läs mer om matchen här!

Joakim Dahl blev tvåmålsskytt. Flemingsbergsspelaren, som vi efter matchen kunde avslöja är klar för Brynäs, var därmed en stor katalysator bakom att Stockholm Syd kunde skaka av sig chockstarten.

Uppstickaren Medelpad orkade inte stå emot mot slutet och trots att man reducerade till 2–3 i den andra perioden var turneringen slut redan på torsdagen efter de två avslutande målen från Stockholm Syd.

Stockholm Syd firar segern i kvartsfinalen. Foto: Skärmklipp/SVT.

Småland – Gästrikland 6-1 (2-0, 4-1)

Första perioden:

1–0 Isak Alvudd (Olle Sandberg, Teo Fredsson)

2–0 Ossian Herrlin (Tage Danielsson, Ricky Helte)



Andra perioden:

2–1 Melker Klintberg (Helge Ahlinder Hedlund, Alve Larsson)

3–1 Tage Danielsson (Ricky Helte)

4–1 Ludwig Persson (Sigge Isaksson, Ricky Helte)

5–1 Isak Alvudd (Olle Sandberg)

6–1 Ludwig Persson

Hemmalaget Småland är vidare med eftertryck. I den första perioden gick man upp till en 2–0 ledning, men i början av den andra perioden reducerade Gästriklands toppkedja och man hade en period av bra spel.

Då svarade Småland genom att göra fyra raka obesvarade mål, och visade på all talang i laget. Med slutresultatet 6–1 visar man med tydlighet att man inte är rädda inför att möta Stockholm Syd på lördagen.