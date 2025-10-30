Vidare – trots chocken: ”Inte förberedda”

Stockholm Syd är vidare till semifinal i TV-pucken. De besegrade Medelpad med 5-2 – trots att Medelpad chockade stockholmarna till en början.

Stockholm Syd firar segern i kvartsfinalen.

Foto: Skärmklipp/SVT.

Skåne, Stockholm Nord – och nu också Stockholm Syd. Vi har fått fram tre semifinallag i killarnas TV-puckslutspel. Stockholm Syd besegrade nämligen uppstickaren Medelpad med 4-2 i kvartsfinalen.

Men det var Medelpad som inledde bäst. De skapade chans på chans direkt från start och gjorde 1-0 innan två minuter var spelade. Adam Odelstål blev målskytt.

– Vi kommer ner bra och sätter press på dem. Jag får en bra pass på bladet och bara lägger in den, säger Odelstål till SVT.

– Vår matchplan var att pressa hårt och jobba framför kassen.

För Stockholm kom baklängesmålet som en riktig kalldusch.

– Det var ingen bra start. Vi var inte alls förberedda, konstaterade kaptenen Joakim Dahl.

Stockholm Syd klart för semifinal

Dahl själv var en av de som tog tag i saker och ting för Stockholm Syds del. Det var han som gjorde 1-1 i den första perioden, vilket var det första av tre raka Stockholmsmål. Och efter att Medelpad reducerat till 3-2 i slutperioden klev Dahl fram på nytt och pangade in 4-2. Det var hans nionde mål i årets TV-puck.

– Han är så viktig för Stockholm Syd. Det är en snajper av rang. Vilket svar direkt att sätta punkt för eventuella diskussioner om att de är på väg tillbaka in i matchen. Vilket statement av Dahl, säger SVT-experten Maria Rooth.

Stockholm Syd – Medelpad 5-2

0-1 Adam Odelstål (Kevin Hellsén, Uno Påhlsson)

1-1 Joakim Dahl (Oliver Hammerman, Melker Wersäll)

2-1 Sigge Lagerström (Alexander Myrentorp, Vincent Sörlin)

3-1 Oliver Hammerman (Melker Wersäll)

3-2 Theodor Sundin

4-2 Joakim Dahl (Oliver Hammerman, Helge Anund)

5-2 Vincent Sörlin