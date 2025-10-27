TV: ”Det finns likheter med en ung Lucas Raymond”

I ett fullmatat videoavsnitt av Framtidens stjärnor-podcast får ni allt inför TV-puckens slutspel. Tillsammans med SVT:s expert Jonas Andersson går Simon Eld och Martin Jansson igenom varje kvartsfinal och ger er den kompletta guiden.

På torsdag drar äntligen TV-pucken igång igen. Den här gången går slutspelet av stapeln i Kalmar och Hatstore Arena. Där åtta distrikt på pojk- respektive flicksidan gör upp om den åtråvärda pokalen. I det här avsnittet blir det fullt fokus på killarnas slutspel.

Trion diskuterar TV-puckens vara eller icke vara, att elitsatsa och var det stora problemet i svensk ungdomshockey egentligen ligger. Sedan blir det så klart fokus på spelarna i årets slutspel. Vilka står ut och vilka ska man hålla koll på? Vilka spelare pratas det mest om i kullen? Och de är favoriter till att vinna TV-pucken.

– Det finns likheter med en ung Lucas Raymond. Då tänker jag mer på hur han står på skridskorna, han är nära isen och han har klubbtekniken och kan slå de avgörande passningarna. Det är inte bara rakt fram utan det är 3D. Kolla på honom och se om ni håller med men jag tycker att det finns samma rörelsemönster, säger Jonas Andersson om en av de spännande talangerna.

Här kan du läsa allt om alla lag inför slutspelet i TV-pucken!

