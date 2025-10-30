Han är Stockholm Syds kapten och en av de mest spännande ”tiorna” i distriktet. Till nästa säsong blir det däremot ingen fortsättning för Joakim Dahl i huvudstaden – istället väntar spel i Brynäs.

– Det kändes bättre och jag gick på magkänslan. Jag vill bara spela mitt spel och se hur långt det tar mig, säger talangen till Hockeysverige.se.

Joakim Dahl spelar i Brynäs nästa säsong. Foto: Martin Jansson.

HATSTORE ARENA (KALMAR)

Joakim Dahl i Flemingsberg är en spelare det har pratats en hel del om i Stockholmsområdet. Förra säsongen dominerade han i deras U16-lag och var även framstående i U16-SM. Till den här säsongen har löftet tagit steget upp i J18 Regional, och där gjort fem mål och två assist på fem matcher.

Samtidigt är han kapten för Stockholm Syd i TV-pucken och deras stora härförare. Med tio poäng i kvalet, varav fem mål, var han poängbäst i laget. Även i kvartsfinalen mot Medelpad klev han fram för sitt lag och kvitterade till 1-1 i den första perioden. Han fyllde sedan på med ytterligare ett mål i 5-2-segern.

– Vi gör en jäkligt bra match och spelar jäkligt bra. Jag tycker vi har en väldigt bra grupp, vi är starka som hockeyspelare och det känns jäkligt bra.

Berätta om er kedja.

– Det känns väldigt bra. Vi har spelat mycket tillsammans och känner varandra bra på isen. Jag försöker ligga högt i slottet, de är bra på att passa och lätta att spela med.

Joakim Dahl väljer Brynäs

I Flemingsberg har Joakim Dahl som sagt gått från klarhet till klarhet. Det här är sista säsongen i klubben – en tid som han kommer att minnas med värme.

– Det har varit jäkligt kul. Flemingsberg är en väldigt bra klubb.

Nu väntar spel i Brynäs till nästa säsong. Där det också blir en stor omställning att gå till en elitklubb och gå på hockeygymnasium.

– Det kändes väldigt bra där och var ett ganska självklart val för mig.

Jag gissar att du hade anbud från ett par klubbar i Stockholm?

– Ja, men det kändes bättre och jag gick på magkänslan. Jag vill bara spela mitt spel och se hur långt det tar mig.

I Brynäs kommer han också bli lagkamrat med en annan stor talang född 2010. Nämligen Leon Roos. En spelare som han känner väl och är bra kompis med.

– Jadå, det är vi.

